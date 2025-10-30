La temporada 2025 de Alianza Lima ha llegado a su fin, dejando un balance con sensaciones encontradas. Si bien el club logró asegurar su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores -en donde tuvo un buen desempeño en la última edición llegando hasta cuartos de Copa Sudamericana- en el campeonato local no pudo competir por el título, que quedó de manera contundente en manos de su clásico rival. Con el torneo ya definido, comienzan los análisis y las voces del entorno ‘blanquiazul’ empiezan a compartir sus diagnósticos.

Peter Ramsey, exdirigente del cuadro íntimo, ofreció su perspectiva sobre el rendimiento del equipo, separando claramente lo que fue la actuación fuera y dentro del país. “La campaña de Alianza fue muy buena en la parte internacional, quizás en el ámbito local no tanto”, explicó el exdirectivo, poniendo en valor la participación en la copa.

Ramsey atribuyó la irregularidad en la Liga 1 a la dificultad que implica para el plantel mantener el nivel en dos frentes simultáneos, sumado a la geografía del torneo. “Hay que comprender que no es fácil llevar dos campeonatos en simultáneo, hay que recordar que tenemos un torneo con muchos partidos en altura”, detalló.

Alianza Lima volverá a las canchas el viernes 31 ante Melgar. (Foto: @ClubALOficial)

Al momento de analizar al campeón, el exdirectivo fue claro y deportivo, reconociendo la superioridad del rival durante todo el año. “Universitario fue un justo campeón, nos sacaron varios puntos en el campeonato, no había manera de alcanzarlos”, afirmó Ramsey, validando el título obtenido por el cuadro ‘crema’.

Sobre las polémicas arbitrales que pudieron surgir durante el año, el exdirigente minimizó su impacto en el resultado final del torneo. “Hubo errores, pero no podría decir que fueron para inclinar la cancha de uno o de otro”, sentenció, descartando que hayan sido un factor decisivo en la definición del campeonato.

Pasando a la autocrítica, Ramsey identificó el punto débil que, a su criterio, mermó el rendimiento del equipo de Néstor Gorosito. El análisis apuntó directamente a la zona medular y la salida de un jugador clave en la contención, que afectó el equilibrio defensivo del once titular.

“La parte defensiva, sobre todo el volante de contención con la salida de Noriega afectó mucho al equipo”, comentó. Pese a este diagnóstico, Ramsey mostró su total confianza en la actual gestión deportiva y el comando técnico para encontrar las soluciones necesarias. “Pero Franco Navarro sabe mucho y él va a coordinar todo con Gorosito”, comentó.

Finalmente, el exdirectivo se refirió a la continuidad de los dos referentes de ataque, Hernán Barcos y Paolo Guerrero, cuyas renovaciones estarían encaminadas. Ramsey aplaudió esta decisión, valorando su vigencia y aporte goleador por encima de la edad de ambos futbolistas. “Me han dicho que Barcos y Guerrero van a seguir y me parece bien. Mira la edad que tienen y siguen metiendo goles”, expresó.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos son los goleadores del equipo en la temporada. (Foto: Agencias)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo y descansar en la fecha 16, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Melgar, en el partido válido por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 31 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

