La eliminación tempranera de la Copa Libertadores no solo ha dejado una herida profunda en el orgullo deportivo de Alianza Lima, sino que ha asestado un golpe demoledor a las arcas de la institución victoriana para la presente temporada. El fracaso ante Sportivo 2 de Mayo traslada la crisis del césped a la tesorería, pues el club dejará de percibir una fortuna en premios que eran vitales para sostener el presupuesto de un plantel costoso, pasando de la abundancia financiera vivida en 2025 a un escenario de austeridad internacional que obliga a replantear todas las proyecciones económicas del año y que deja un hueco difícil de llenar en el flujo de caja proyectado.

Las cifras son frías y alarmantes cuando se realiza el comparativo interanual, revelando la magnitud del retroceso económico que significa despedirse de la competición en febrero. La administración blanquiazul había diseñado su presupuesto confiando en avanzar fases, pero la realidad del marcador ha dictado una sentencia que afecta directamente la estabilidad financiera del proyecto 2026.

Para entender la dimensión de la pérdida, basta con mirar el retrovisor hacia la exitosa campaña del 2025. En aquel año, Alianza Lima logró sumar aproximadamente US$ 6,6 millones en concepto de premios, gracias a su participación tanto en Copa Libertadores como en su posterior campaña en la Copa Sudamericana.

Ese flujo de dinero permitió al club realizar inversiones importantes y mantener una plantilla de jerarquía, elevando la valla de ingresos esperados. Sin embargo, el panorama para este 2026 es diametralmente opuesto y sombrío tras caer en el primer escalón del torneo continental ante el conjunto paraguayo.

Al quedar eliminados en la Fase 1, la entidad victoriana solo percibirá los US$ 400 mil que otorga la CONMEBOL por participar en esta instancia inicial. Este monto resulta irrisorio para las pretensiones de un equipo grande que apuntaba, como mínimo, a instalarse en la fase de grupos para asegurar la taquilla y los bonos por partido.

La matemática es cruel para los intereses íntimos: la diferencia estimada entre lo ganado el año pasado y lo que se obtendrá este año es de US$ 6,2 millones en contra. Ese déficit representa una cantidad monstruosa de recursos que dejarán de ingresar a las cuentas del club respecto al ejercicio anterior.

Este agujero financiero pone en jaque la planificación de la temporada, pues gran parte de los sueldos y logística se cubren con estos ingresos extraordinarios. La directiva ahora tendrá la titánica tarea de generar recursos alternativos mediante taquillas locales o patrocinadores para maquillar el balance final del año.

Sin el paracaídas de los dólares internacionales, Alianza Lima queda obligado a ganar el título nacional casi por necesidad vital. La Liga 1 se convierte en la única tabla de salvación para intentar retornar a la fase de grupos el próximo año y recuperar el terreno económico perdido en esta noche fatídica.

