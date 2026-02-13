La eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores es un sabor amargo que la hinchada blanquiazul aún no puede digerir, pues lo vivido el último miércoles en el Estadio Alejandro Villanueva fue un golpe de realidad y, por qué no, de humildad. 2 de Mayo hizo todo lo que el equipo de Pablo Guede no pudo y fue construyendo, tanto en la ida como la vuelta, los méritos suficientes como para llevarse la clasificación a la Fase 2.

Un día después de lo sucedido en Matute, Alianza Lima organizó un cóctel de confraternidad por los 125 aniversario del club, en donde pese a las caras largas tuvieron que reunirse para conmemorar tan importante fecha. En medio de este evento, algunos futbolistas declararon ante los medios de comunicación, y ya con la cabeza más fría dejaron sus impresiones de lo sucedido ante 2 de Mayo.

Gaspar Gentile fue uno de los que se detuvo a conversar con la prensa y, al ser consultado por cómo está el grupo luego de la eliminación, contó que en la interna están muy dolidos porque no es lo que esperaban. Sin embargo, la temporada aún no termina y tienen que voltear la página lo más rápido posible.

“Dolor, tristeza, es normal porque todos queríamos pasar de pase por lo que significa el club y el grupo que tenemos, un poco tristes y dolidos, pero tenemos que superarlo porque tenemos la pelea del torneo y debemos enfocarnos en eso”, declaró para las cámaras de L1 Radio.

Gaspar Gentile llegó a Alianza Lima a mediados del 2025. (Foto: Getty Images)

Al ser consultado sobre si para él la eliminación a manos de 2 de Mayo configura como un fracaso para Alianza Lima, Gentile aseguró que no. Si bien aceptó que fue una situación dolorosa que nadie en la interna esperaba, sobre todo por las oportunidades de gol que tuvieron a lo largo de la llave, todavía tiene el campeonato local para cobrarse la revancha. El objetivo que tienen es levantar el título nacional a fin de año.

“Yo no lo veo como un fracaso. Sí que nos duele a todos, porque queríamos pasar por lo que significa la institución. No se nos dio, en los 180 minutos tuvimos un montón de oportunidades de que sea distinto. Esto recién arranca, nos queda mucho por delante, tenemos una gran revancha en el torneo y debemos enfocarnos en eso”, comentó.

Sobre la falta de gol que está teniendo Alianza Lima en este arranque de temporada, el exdelantero de Cienciano manifestó que es algo que por ahora no le preocupa, pues considera que tienen jugadores de jerarquía como para revertir ese déficit en la definición.

“Preocuparme, no. Tenemos jugadores con una jerarquía enorme, recién está arrancando todo. La verdad que nos agarra frío, la Copa Libertadores era una ilusión que teníamos, pero recién estamos arrancando y tenemos mucho camino por delante. Vamos a conseguir los objetivos”, apuntó.

Alianza Lima registra dos triunfos en dos partidos en la Liga 1 2026. (Foto: GEC)

Tomando como referencia lo que dijo Franco Navarro Monteiro, director deportivo de Alianza Lima, Gaspar Gentile también consideró que salir campeones en este 2026 es el principal objetivo que tiene el grupo. Si bien no le quita valor a la Copa Libertadores, reafirmó la importancia de ganar la Liga 1 por encima de todo.

“Yo creo que sí. El objetivos que nos trazamos todos desde que llegamos acá, es salir campeón del torneo local, sin duda. Es un objetivo que tenemos todo el grupo, un sueño. Sabemos lo importante que es la Copa, pero nada, hoy nos toca enfocarnos en el torneo y es lo que vamos a hacer”, acotó.

Por último, el atacante argentino le dejó un mensaje a la hinchada tras las turbulentas horas luego de quedar fuera de la Copa Libertadores. “Al verdadero hincha, gracias por acompañarnos siempre, por estar ahí. Ojalá le podamos devolver todo el esfuerzo y el campeonato, porque se lo merecen más que nadie”, aseveró.

Pablo Guede sigue firme como entrenador de Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de febrero las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

