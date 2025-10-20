Alianza Lima volvió a sonreír en la altura y uno de los más satisfechos tras la victoria fue Renzo Garcés. El defensor central, pieza clave en la línea de tres que presentó Néstor Gorosito, valoró la entrega del grupo y la manera en que el equipo sacó adelante un partido que, históricamente, le cuesta a los íntimos. En una plaza tan exigente como Huancayo, a más de 3 mil metros de altura, el conjunto blanquiazul se impuso por 2-1 con goles de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, manteniendo viva su ilusión en el Torneo Clausura.

Garcés, quien ha sido uno de los más regulares de la temporada, destacó el carácter del plantel y la importancia de sumar fuera de casa en un momento donde cada punto vale oro. “Si no es la más difícil, es una de las plazas más complicadas. La cancha, el calor y la altura son factores que chocan mucho, pero hoy el equipo demostró actitud y jerarquía para sacar esto adelante”, sostuvo el zaguero nacional en conferencia de prensa.

El defensa también remarcó el compromiso que representa vestir la camiseta de Alianza Lima, recordando que en el club no hay espacio para las excusas. “Estar en Alianza te obliga siempre a ganar en cualquier plaza. Hoy demostramos que, con unión y esfuerzo, se pueden conseguir resultados importantes”, agregó el futbolista de 29 años, quien fue ovacionado por la hinchada tras su sólida actuación en la zaga.

La victoria ante el ‘Rojo Matador’ fue celebrada como un envión anímico dentro del vestuario íntimo. El equipo venía de semanas irregulares, pero supo reponerse y dejar una buena imagen en uno de los escenarios más exigentes del torneo. Con este resultado, los dirigidos por Néstor Gorosito alcanzaron 24 puntos en el Clausura y mantienen opciones matemáticas de seguir peleando el título.

Renzo Garcés también se refirió a lo que viene para el equipo, haciendo hincapié en la importancia de mantener la concentración en las últimas jornadas. “Tenemos una semana larga para trabajar de la mejor manera. Sabemos que cada rival es complicado, pero también que jugamos de local y debemos prepararnos bien para lo que se viene”, puntualizó el defensor, enfocado en el cierre del campeonato.

La solidez defensiva fue una de las claves para el triunfo en Huancayo, y Garcés fue protagonista tanto en el juego aéreo como en la salida desde el fondo. Su liderazgo ha sido uno de los puntos altos en el equipo de Gorosito, que busca consolidarse en los primeros puestos de la tabla acumulada para asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Con tres fechas restantes, el cuadro blanquiazul afrontará partidos decisivos. Descansará en la jornada 16, luego recibirá a Melgar en Matute por la fecha 17, y cerrará ante UTC en Lima. Por el descenso administrativo de Binacional, Alianza sumará tres puntos automáticos en la fecha 18, un detalle que podría ser determinante en el tramo final.

Renzo Garcés fue titular ante Sport Huancayo (Foto: @ClubALoficial)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Melgar, en el partido válido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 31 de octubre desde la 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

