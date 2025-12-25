Sin goles ni los minutos deseados en La Victoria. Así se va el delantero peruano Matías Succar de Alianza Lima, club que decidió cederlo de cara a la próxima temporada, a Cienciano, el mismo que disputará la fase preliminar de la Copa Sudamericana ante FBC Melgar, en el mes de marzo y a partido único, y que aspira a volver tener protagonismo en el torneo local. Pero la aspiración del delantero también tendrá lo suyo, pues desea ser protagonista en el Cusco.

Pese a sus ganas cuando le tocó estar en el terreno de juego, no recibió las oportunidades que buscó cuando se incorporó al club blanquiazul, pues tenía por delante a dos atacantes de amplia experiencia y vigencia, como lo son Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

Estos dos futbolistas se dividieron la responsabilidad del gol en el equipo que dirigió el argentino Néstor Gorosito, superando importantes rondas tanto en Copa Libertadores como Sudamericana.

A través de sus redes sociales, la institución victoriana agradeció al jugador por el tiempo en el que defendió la camiseta blanquiazul y le deseó el mayor de los éxitos. Situación que generó mucho revuelo en dicha publicación, por los diversos comentarios de los hinchas.

Matías Succar es nuevo jugador de Cienciano, tras una temporada con pocas oportunidades en Alianza Lima.

Ahora, con la confirmación del entrenador argentino Pablo Guede, como nuevo conductor del plantel, todos entraron en evaluación y decidió apostar por nuevos fichajes en el ataque.

Además del ex América de Cali, Luis Ramos, Alianza Lima se hizo también de los servicios del argentino, ex Talleres de Córdoba, Federico Girotti. Si bien aún no se hace un anuncio de manera oficial, se ha conocido algunas inmediaciones sobre dicho acercamiento.

Con esta confirmación, Succar tendría nulas chances de alternar, incluso menos que en 2025, por lo que su salida a préstamo resulta lo más conveniente para el delantero de 26 años.

En nuestro país ha jugado en Deportivo Municipal, Unión Comercio, Carlos Mannucci y Alianza Lima. En tanto, en el extrajero lo hizo en FC Juniors y Lask Linz de Austria; y FK Teplice de República Checa.

