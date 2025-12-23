La temporada 2025 de Sporting Cristal quedó marcada por pasajes irregulares, que se reflejaron en un mala Copa Libertadores, desentonado Torneo Apertura, pero un repunte en el Clausura. Estos problemas surgieron producto de un plantel corto con falta de variantes y las lesiones que también perjudicaron el funcionamiento de cada línea. Para la segunda parte del año, se incorporaron cuatro jugadores que brindaron un aire distinto a los dirigidos por Paulo Autuori; sin embargo, no alcanzó para el objetivo de todos los años que es campeonar. Los celestes quedaron ubicados como Perú 3 en la Liga 1, por lo que disputarán la fase de la Libertadores 2026. Con el afán de no repetir errores, desde el club comenzó la ola de refuerzos y -por lo pronto- ya se anunciaron tres extranjeros con la peculiaridad que dos son brasileños: Cristiano da Silva y Gabriel Santana, quienes se integrarán a los otros dos con los que ya contaban como Felipe Vizeu y Gustavo Cazonatti.

Sin dudas, la idea de Sporting Cristal es retomar el protagonismo que perdió en los últimos años en la Liga 1. Los celestes no perdieron el tiempo y anunciaron a sus refuerzos, pensando en lo que será la pretemporada que inicia el próximo 5 de enero. El primero en la lista fue Gabriel Santana, mediocentro ofensivo de 35 años que llegó procedente de Mirassol, equipo revelación del Brasileirao en el 2025.

De hecho, Gabriel es el sexto jugador con más partidos con la camiseta amarilla y verde: 132 en tres temporadas. El centrocampista marcó 20 goles y dio 12 asistencias, siendo el autor del primer gol de Mirassol en la historia de la Serie B en 2023. En 2025, el volante marcó ocho goles y dio tres asistencias en 36 partidos, siendo titular en la mayoría de compromisos.

Sporting Cristal anunció a Gabriel Santana como nuevo refuerzo en sus redes sociales.

De acuerdo a Julio César Uribe, director de fútbol del club, brindo algunas razones de su incorporación para este nuevo ciclo, sumado a la experiencia y recorrido que podría aportar a la institución. Una de las premisas contadas por el ‘Diamante’ es no repetir los problemas que se suscitaron por lesiones.

“Gabriel es un jugador que tiene las características de volante ofensivo, tiene una buena producción en su último año en Mirassol. Entendemos que sus cualidades nos puede dar lo que nos ha faltado en el largo del año. Y ante alternativa de los imprevistos durante el desarrollo del campeonato, tenemos que tener hasta 4 o 5 jugadores en esa responsabilidad de asumir la conducción del equipo”, indicó.

Sporting Cristal reforzó los laterales

Pocos días después del anuncio de Santana, Sporting Cristal reveló sus nuevas ‘fichas’ para ocupar los laterales, una de las posiciones donde ha presentado mayores problemas en los últimos años. El argentino Nicolás Pasquini dejó la institución, sumado también a Jhilmar Lora, quienes iban por izquierda y derecha, respectivamente.

En primera instancia, anunciaron al argentino Juan Cruz. Procedente de Chacarita de la Primera B Nacional, se desempeña por todo el frente derecho. Llega con continuidad en 2025 y, a sus 29 años, tuvo la oportunidad de disputar 25 partidos, siendo titular en el 90% de ellos. Sus números reflejan un jugador con mucha disciplina, sumando 3 goles, pero sin registro de asistencias.

Juan Cruz González, el nuevo refuerzo en la defensa de Sporting Cristal. (Sporting Cristal)

La despedida de Cruz González reflejó el sentir por la institución que lo vio pasar por divisiones menores. Eso sí, no ha sido la única de su carrera porque también jugó en Aucas de Ecuador y Central Córdoba en la máxima división de Argentina.

“Después de mucho tiempo hoy me toca despedirme de este hermoso club tantas cosas vividas que me llevo los mejores recuerdos y momentos. Gracias al la gente que alentó siempre y ojalá muy pronto pueda estar donde se merece chaca es grande por su gente”, publicó en redes sociales con camiseta de Chacarita.

Este miércoles, desde tienda celestes revelaron el misterio de quién ocupará la banda izquierda: Cristiano da Silva Leite. Con 32 años, el brasileño arribará al Perú luego de jugar en Operario, equipo de la Serie B de Brasil. Si bien su pase pertenecía a Goias, quedó libre para llegar al Rímac.

Cristiano da Silva, nuevo jugador de Sporting Cristal. (Foto: @ClubSCristal)

Uno de los pasajes más destacados de su carrera se dio en el año 2021 cuando vistió la camiseta de Sheriff de Moldavia para jugar Champions League. En frase de grupos, el equipo tuvo la oportunidad de vencer a Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Si bien no avanzaron a octavos, quedaron terceros para jugar la Europa League. Da Silva fue titular.

En el 2025, Cristiano tuvo la oportunidad de disputar 22 partidos, brindando una asistencia. Operario quedó lejos de los puestos de ascenso, por lo que su futuro tuvo un cambio radical, eligiendo el Perú como destino para el año 2026, proyectándose a la clasificación en Copa Libertadores.

Escuela brasileña y renovaciones en Sporting Cristal

Con el arribo de Gabriel Santana y Cristiano da Silva, Sporting Cristal tendrá a cuatro jugadores brasileños en su plantilla. Gustavo Cazonatti y Felipe Vizeu recibirán a sus compatriotas en un escenario inédito, aunque entendible porque Paulo Autuori es el DT de la institución. El estratega toma el mando desde una pretemporada, situación también que le permitió cubrir ciertos espacios para potenciar la plantilla.

En el caso de Cazonatti, su arribo al club se dio en 2024 como préstamo desde Tombense de Brasil. Su buen rendimiento motivó a la compra del pase, firmando hasta el año 2027 con los rimenses. En este 2025, sufrió una dura lesión en febrero que lo sacó por casi toda la temporada. Regresó en el tramo final para la semifinal del play-off ante Alianza Lima, demostrando un gran nivel.

Gustavo Cazonatti. (Foto: Getty Images)

Por el lado de Felipe Vizeu, apunta a ser el ‘9′ de la temporada 2026 en tienda celeste. El fichaje fue a mediados del 2025 y con 9 partidos oficiales marcó dos goles. Las lesiones imposibilitaron una constancia, pero cuenta con el respaldo para poder ser el atractivo principal en ofensiva.

Felipe Vizeu es el nuevo atacante de Sporting Cristal. (@clubsportingcristal)

Por lo pronto, el club tiene ocupados los seis cupos de extranjeros porque también cuenta con Santiago González como extremo. En cuanto a renovaciones, se anunció la continuidad de Rafael Lutiger, Martín Távara e Irven Ávila. Leandro Sosa sería el próximo en asegurar su permanencia.

Si Sporting Cristal busca contar con más refuerzos, deberán ser jugadores peruanos. Desde el club no descartaron esta opción en la última conferencia realizada por Julio César Uribe, director general de fútbol. Aún no hay novedades, pero definitivamente podrían darse más movimientos ya que el objetivo es evitar la falta de variantes en distintas zonas del campo, dependiendo de la idea que quiera plasmar Paulo Autuori para el desarrollo del 2026.

A su vez, no se descarta la idea de realizar el préstamo de algunos jugadores que buscarán continuidad o no son de la consideración del DT y tienen contrato. La pretemporada iniciará el próximo 5 de enero en La Florida, teniendo en cuenta que también se disputarán amistosos internacionales antes de la presentación oficial del plantel.

Paulo Autuori regresó a Sporting Cristal en abril 2025. (Foto: Liga 1)

