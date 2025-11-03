Alianza Lima no tiene tiempo ni para lamentarse. Tras igualar 1-1 ante Melgar en Matute y dejar dos puntos en el camino en casa, el equipo de Néstor ‘Pipo’ Gorosito está obligado a sumar de a tres en Andahuaylas ante Los Chankas, que se juega su boleto a la Copa Sudamericana. No será una visita sencilla, pero los blanquiazules también se juegan sus posibilidades: deben ganar para superar a Cusco FC y tomar el segundo lugar del Acumulado. De esa manera podrán acceder directamente a la final de los play-offs en busca del cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

De hecho, el cuadro aliancista publicó su lista de convocados donde destacan algunas ausencias por disposición técnico. El primer de ellos es el argentino Guillermo Enrique, quien está a préstamo desde Gimnasia y Esgrima La Plata y no continuaría en el club. Si bien tuvo buenos momentos en Matute, no convenció del todo y perdió el puesto en los últimos partidos. Por ello, ‘Pipo’ habría decidido dejar de contar con él para el duelo en Andahuaylas.

Por la banda izquierda también destaca la no convocatoria de Miguel Trauco, así como la de Piero Cari en el mediocampo. Por otro lado, quien sí regresa a la lista es el uruguayo Pablo Ceppelini, ausente ante Melgar por cumplir con una fecha de suspensión. El volante, autor de tres goles y cuatro asistencias en 30 partidos este año, contando Liga 1 y Copa Libertadores/Sudamericana, se está jugando su renovación en esta recta final del campeonato.

Lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Los Chankas. (Foto: @ClubALOficial)

Por otro lado, Josué Estrada y Ricardo Lagos se perfilan como los laterales titulares en Apurímac, mientras que en el mediocampo podría sumar minutos Jean Pierre Archimbaud, quien también vuelve a entrar en lista y apenas jugó 8 minutos en los últimos nueve partidos. Tiene contrato hasta el próximo año, pero alternó muy poco este año y podría salir prestado para el 2026.

De mitad de cancha hacia adelante, Alianza Lima no cuenta con más bajas y podría presentar lo mejor que tiene en su plantel, sobre todo con la expectativa por ver a Alan Cantero, quien también tiene contrato a préstamo hasta fin de año y en Matute están evaluando pedir una nueva cesión (a Godoy Cruz, dueño de su pase) o evaluar la compra definitiva de su pase.

El cuadro blanquiazul, luego de sumar siete puntos de los últimos nueve en disputa, volverá a la altura donde ya consiguió victorias importantes ante Sport Huancayo y Ayacucho FC, en este Torneo Clausura, pero donde también cayó con Cienciano, Deportivo Garcilaso y el colero Alianza Universidad. Toca mostrar la mejor versión en el duelo ante Los Chankas.

Guillermo Enrique se despedirá de Alianza Lima a fin de año. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 2-2 con Melgar, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Los Chankas, en el partido reprogramado por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 5 de noviembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR