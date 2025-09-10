Alianza Lima pidió que se designe otra terna arbitral sin Diego Haro. (Foto: AFP)
Alianza Lima pidió que se designe otra terna arbitral sin Diego Haro. (Foto: AFP)

Las polémicas nunca faltan en la , ni siquiera cuando el torneo no se lleva a cabo en estos momentos. El reinicio del Torneo Clausura está muy cerca, pues este fin de semana ya tendremos actividad de los clubes peruanos, pero no todos están contentos con la actividad que tendrán en los próximos días, sobretodo por algunas decisiones que se tomaron en cuanto a temar arbitrales. Uno de los que ya elevó un reclamo formal es , que ha solicitado un cambio en la terna arbitral que se la habría impuesto para el partido con .

Siendo casi una constante los reclamos que presentan los clubes jornada a jornada, esta reinicio del Torneo Clausura no queda ajeno a ello. La polémica ahora envuelve los alrededores del estadio Alejandro Villanueva, porque en el barrio de Matute esperan que se pueda tomar una decisión que no perjudique a su plantel en duelos decisivos.

Todo nace por la designación de Diego Haro para el partido que tendrán que disputar Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso, este sábado 13 de septiembre cuando se juegue la fecha 8 del campeonato nacional. Dicha notificación al club no fue nada bien recibida por los directivos ‘íntimos’, quienes no dudaron en alzar la voz frente a la CONAR.

Alianza Lima vs. Garcilaso se verán las caras en Matute por la Fecha 8 del Torneo Clausura. (Foto: @Liga1TeApuesto)
Alianza Lima vs. Garcilaso se verán las caras en Matute por la Fecha 8 del Torneo Clausura. (Foto: @Liga1TeApuesto)

Noticia en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS