Alianza Lima ya piensa en el reemplazante de Leao Butrón y mira en Steven Rivadeneyra una gran oportunidad para defender su portería en las próximas temporadas. El portero de Deportivo Muncipal aceptó que los victorianos ya enviaron una carta a su club para poder negociar con él.

El golero confesó que no sabe nada sobre la negociación, pero admitió que le gustaría llegar a un club como Alianza Lima para seguir creciendo.

Alianza Lima vs. Melgar se verán las caras en la semifinal: ¿qué estilo de juego vencerá?

"Me confirmaron que llegó una carta de Alianza al club diciendo que iban a negociar conmigo pero de ahí no he tenido otra comunicación, ahí quedo todo. Sí me ilusiona llegar a Alianza pero ahora me debo a Municipal", declaró en GolPerú.

Steven Rivadeneyra viene realizando buenas atajadas con la academia y a sus 24 años ya se coloca como uno de los mejores guardametas en el medio nacional.

Alianza Lima: Mauricio Affonso y sus goles decisivos con la blanquiazul [VIDEO]

Sin duda, podría ser una variante interesante en un Alianza Lima que, dado la edad de Leao Butrón, tendrá que reforzar su arco en las próximas temporadas.