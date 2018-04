Se lo merece, porque ante todo, es un profesional. Y a sus 41 años, se ha ganado el respeto hasta sus críticos. Leao Butrón encabeza la lista de los buenos arqueros peruanos de las que goza el país. Por eso, los hinchas y, sobre todo, su familia lo engríe tanto.

En el Días del Arquero, Butrón fue sorprendido por sus hijas y esposa, con un pequeño detalle para seguir endulzando su vida profesional y sentimental.

Con las ganas de tentar un cupo para disputar el Mundial Rusia 2018, Butrón trabaja para recuperarse de una nueva lesión, la cual lo alejará por un mes de las canchas. Por eso mismo, el ‘1’ no estará ante Junior por la Copa Libertadores.

(Captura Twitter) (Captura Twitter) depor

“Confirmado los resultados, quiero comentarles, muy apenado, que tengo un desgarro que me impedirá hace lo que más me gusta, jugar al fútbol, por espacio de un mes aproximadamente. A pesar de entender que las lesiones son parte del deportes, siento impotencia el no haber podido controlar las ganas de volver, no me arrepiento”, escribió Butrón en sus redes sociales.

Guerrero, al estilo de Mohamed Salah: mira el nuevo look del crack de la Selección [VIDEO]