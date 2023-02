El partido entre Alianza Lima y César Vallejo por la fecha 6 de la Liga 1 del torneo Apertura 2023 no se jugará esta noche. ¿El motivo? La Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió ayer suspender el partido por “falta de garantías”(en La Victoria no iban a permitir el ingreso de las cámaras de 1190 Sports para la transmisión, pues tienen contrato con Consorcio Fútbol Perú) y el club íntimo, para no perder ritmo de competencia, realizó un partido de práctica entre sus jugadores.

De acuerdo a la información del periodista Gerson Cuba de Radio Ovación, el entrenador Guillermo Salas dividió a su plantel en dos equipos. El elenco A estuvo conformado por Franco Saravia; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Jesús Castillo; Josepmir Ballón, Andrés Andrade, Jairo Concha, Bryan Reyna, Gabriel Costa y Pablo Sabbag.

Mientras que en el B estuvieron Ángelo Campos, Edinson Chávez, Carlos Montoya, Jhoao Velázquez, Ricardo Lagos; Oswaldo Valenzuela, Pablo Lavandeira, Óscar Pinto, Franco Zanelatto, Aldair Rodríguez y Hernán Barcos.

En ese sentido, el compromiso terminó 5-2 a favor del equipo A. El delantero colombiano demuestra que atraviesa un buen nivel y la ‘rompe’ hasta en los entrenamientos, donde anotó un doblete; Reyna, Costa y Castillo terminaron sellando el triunfo. En tanto, para el otro equipo, Barcos y Lavandeira se hicieron presentes en el marcador.

Cabe destacar que tras la práctica de este sábado, los dirigidos por ‘Chicho’ Salas se retirarán del estadio Alejandro Villanueva para tomarse el domingo libre y luego regresar a los entrenamientos. El objetivo es llegar con ritmo de competencia al próximo choque: será frente a UTC.

Alianza Lima y su mensaje a la FPF

La suspensión del partido entre Alianza Lima y César Vallejo ha traído cola, como presumiblemente iba a pasar. Este sábado el equipo de La Victoria publicó un contundente comunicado hacia la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sentando su posición sobre lo sucedido hace unas horas, además de rechazar el accionar que ha tenido últimamente el máximo ente rector del fútbol peruano.

Los ‘Íntimos’ se mostraron en contra de las atribuciones que viene tomando la FPF, pues ya son tres los partidos que no se jugarán en la sexta jornada del Torneo Apertura 2023: además del que se iba a jugar hoy en Matute, el Binacional vs. Sporting Cristal y Melgar vs. Sport Boys serán reprogramados. Así, pues, los victorianos consideran que los argumentos para estas decisiones no son válidos.

“Rechazamos tajantemente la prepotencia con la que la FPF viene manejando la Liga 1, priorizando temas políticos, que carecen de legalidad, y que además afectan el bienestar de todo el sistema del fútbol peruano”, señala Alianza Lima.





