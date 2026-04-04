Alianza Lima emitió un comunicado oficial luego del trágico incidente ocurrido en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva, donde un hincha perdió la vida y decenas de personas resultaron heridas en medio de un banderazo previo al clásico ante Universitario de Deportes.
Según informó el club, desde el primer momento se activaron comitivas institucionales para acompañar la atención de los afectados. Incluso, el administrador de la institución visitó centros de salud para conocer el estado de los heridos y garantizar que reciban atención médica adecuada, remarcando que la prioridad es la “familia blanquiazul”.
Asimismo, la entidad íntima señaló que mantiene contacto permanente con los familiares del hincha fallecido, a quienes se les viene brindando apoyo emocional y económico como muestra de solidaridad en este difícil contexto.
En el comunicado también se indica que el club viene colaborando activamente con las autoridades para esclarecer lo sucedido con total transparencia, en medio de las investigaciones que buscan determinar responsabilidades por el lamentable hecho.
Sobre el desarrollo del evento, Alianza Lima precisó que los denominados “banderazos” son manifestaciones tradicionales de los hinchas en distintos escenarios deportivos del mundo, realizadas de forma espontánea como muestra de aliento al equipo. En esa línea, enfatizó que la convocatoria fue promovida por la propia hinchada y no organizada ni autorizada por la institución.
Finalmente, el club reafirmó su compromiso de actuar con responsabilidad y disposición para colaborar con las autoridades, así como de brindar apoyo a todos los afectados por esta tragedia que enluta al fútbol peruano.
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