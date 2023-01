Depor realizó un recuento de las últimas presentaciones. Algunas marcadas por la pandemia del Covid-19, otras con algún hecho anecdótico en la previa y los resultados que no siempre acompañaron al equipo blanquiazul. Este 2023 quieren escribir el inicio de una historia cuyo desenlace sea más que feliz, tanto en el plano local como internacional.

Año Rival Resultado 1995 Green Cross (Ecuador) 1-0 1996 Liverpool (Uruguay) 1-0 1997 Emelec (Ecuador) 3-3 1998 No se realizó partido de presentación 1999 No se realizó partido de presentación 2000 No se realizó partido de presentación 2001 Liga de Quito (Ecuador) 2-3 2002 U. Católica (Chile) 1-0 2003 No se realizó partido de presentación 2004 No se realizó partido de presentación 2005 No se realizó partido de presentación 2006 No se realizó partido de presentación 2007 No se realizó partido de presentación 2008 Emelec (Ecuador) 0-1 2009 Once Caldas (Colombia) 0-1 2010 El Nacional (Ecuador) 3-4 2011 No se realizó partido de presentación 2012 Cerro (Uruguay) 1-1 2013 Universitario de Sucre (Bolivia) 6-1 2014 Rentistas (Uruguay) 2-1 2015 Fénix (Uruguay) 1-0 2016 Emelec (Ecuador) 3-2 2017 Palestino (Chile) 0-2 2018 Audax Italiano (Chile) 0-2 2019 Barcelona SC (Ecuador) 3-0 2020 Millonarios (Colombia) 1-2 2021 No se realizó partido de presentación 2022 DIM (Colombia) 1-0





Cambio de rival

Tras salir campeones en 2021, los íntimos prepararon una gran fiesta para el reecuentro con su hinchada en Matute. A finales de ese mismo año anunciaron que la presentación de su plantel sería ante La Equidad el 14 de enero del 2022. Sin embargo, esto no se llegó a dar debido a la llegada de la tercera ola del COVID-19 en nuestro país.

El primer encuentro del año se tuvo que correr hasta el 26 de enero. No se cambió la nacionalidad del contrincante, pero si su identidad. Deportivo Independiente Medellín (DIM) aterrizó en nuestro país para poner a prueba el equipo dirigido por Carlos Bustos. Dadas las restricciones por la pandemia, el choque solo se pudo jugar con el 30% del aforo.

Hablando netamente de lo deportivo, Alianza Lima derrotó por la mínima diferencia a los ‘cafeteros’. La única anotación del partido la marcó Oswaldo Valenzuela a los 25 minutos de juego. El mediocampista recibió un excelente pase filtrado de Ricardo Lagos y se metió el área para finalizar con un disparo que terminó viendo destino de red. Los grandes ausentes de la noche fueron Jairo Concha y Ángelo Campos, quienes se encontraban con la Selección Peruana, convocados por Ricardo Gareca para disputar los encuentros eliminatorias ante Colombia y Ecuador.

Covid-19 y TAS

El 2021 obligó a que los equipos no puedan realizarde forma presencial sus respectivas presentaciones oficiales. Adaptándose a la nueva normalidad que se vivía por aquel entonces, en medios de toques de queda y decenas de restricciones, algunos equipos no quisieron dejar a sus hinchas sin la posibilidad de conocer sus nuevos fichajes y optaron por la vía online.

Desde el lado victoriano se encontraban a la espera de la resolución del TAS. Durante los dos primeros meses todo hacía suponer que Alianza Lima jugaría dicha temporada en Segunda División. Todos las miradas estaban puestas al laudo que se estaba dando en el tribunal del deporte. Había mucha confianza de jugar en la máxima élite del balompié peruano. Esto se terminó dando el 17 de marzo y el equipo íntimo entró en escena con el torneo ya iniciado. Razón por la cual sus fanáticos no gozaron de la Noche Blanquiazul.

FPF Y ALIANZA LIMA DEFINEN EJECUCIÓN DEL LAUDO DEL TAS Y SU PARTICIPACIÓN EN LA LIGA1 BETSSON 2021



🎥 @TuFPF pic.twitter.com/2h4z9GYlgB — Alonso El Inca (@alonso_inca) March 18, 2021

Baile para el olvido

En medio de mucha expectativa por el cartel con que llegaban sus flamentes fichajes: Josepmir Ballón, Rubert Quijada, Carlos Ascues, Jean Deza, Alberto Rodríguez y Christian Zuñiga. Este último se robó el show. Una vez que se anunció su nombre, el panameño no dudó en mostrar sus dotes para baile, provocando los aplausos y ovación desde la graderías.

Pese a que sus contrataciones tuvieron momentos de buen fútbol, los íntimos no pudieron sostener el rendimiento durante los 90 minutos. En el banquillo se encontraba Pablo Bengoechea, quien no quedó nada conforme con lo mostrado por sus dirigidos: “Al fútbol se juega para ganar, no para dar espectáculo”.

El resultado fue adverso para los locales. Pese a que empezaron ganando con gol del ‘Ratón’ Deza, Millonarios de Colombia aprovechó el relajo de su rival de turno y terminó dándole vuelta el resultado en tan solo 28 minutos, con anotaciones de Ayron del Valle y José Ortiz. Todos los tantos se marcaron en la primera mitad de juego. Aquel partido marcó el inició de una de las campañas más nefastas en la historia de Alianza Lima.

‘Hat-trick’ que ilusionó

Fue una noche de luces e ilusión. Alianza Lima se presentó ante su gente para la campaña 2019 y desde La Victoria habían apostado por un equipo con mucha jerarquía, con el objetivo de campeonar en el torneo local y trascender en la Copa Libertadores. Empezaron desde el banco de suplentes, firmando con el argentino Miguel Ángel Russo, quien llegaba con dos títulos bajo el brazo, ganado en su paso por Millonarios. Por otro lado, se dieron el lujo de traer a dos mundialistas como Pedro Gallese y Wilder Cartagena.

No obstante, Mauricio Affonso fue el que se terminó ganando el protagonismo con sus tres anotaciones (15′, 37′ y 45′) y dos penales fallados ante Barcelona de Ecuador. El uruguayo ratificó la confianza que le dieron desde la directiva con su renovación por una temporada más. Esto producto de los diez goles que marcó en tan solo seis meses.

Solo faltó el triunfo

A fines de enero del 2018, Matute se vistió de gala para abrir el año futbolístico con la Noche Blanquiazul. Natalia Malaga, ex voleibolista, fue una de las presentadores y quien se llevó gran parte de la ovación. Por parte del plantel íntimo, Leao Bautrón y Pablo Bengoechea tuvieron altos grados en el aplausometro. Entre los principales fichajes extranjeros destacaron el uruguayo Maximilano Lemos y al argentino Tomás Costa.

En el plano futbolístico no se pudo coronar la gran fiesta que se vivió en la previa del encuentro ante Audax Italiano. Los chilenos fueron eficientes en ataque con las pocas situaciones que tuvieron. Ariel Martínez y Sebastián Abreu vencieron a Butrón y dejaron el sinsabor en el hincha íntimo. Todo esto sucedió a menos de una semana de su debut en el torneo local ante Spor Boys.

El inicio del ciclo Bengoechea

En 2017 habían pasado once años desde que Alianza Lima no ganaba un título nacional. Razón por la cual decidieron traer un entrenador con mucho peso. Pablo Bengoechea se calzó el buzo para cortar con una racha negativa que ya comenzaba a inquietar a hinchas y directiva. El uruguayo no llegó solo y trajo consigo ocho refuerzos de peso: Germán Pacheco, Juan Diego Li, Luis Aguilar, Gonzalo Godoy, Hansell Riojas, Rinaldo Cruzado y Alexis Cossío.

La Noche Blanquiazul estuvo cargada de fuegos artificiales y el hermoso mural que se desplegó desde la tribuna de oriente. Aunque el equipo falló en lo deportivo y no registró su primera victoria del año, cayendo 2-0 ante Palestino de Chile. Fueron superados de principio a fin, teniendo a Alejandro Hohberg como el jugador más desequilibrante.





