Un nuevo capítulo en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson arrancará este sábado. Sporting Cristal se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones, luego de vencer en el último minuto a Deportivo Municipal: el cuadro de Tiago Nunes le sacó tres puntos de ventaja a Universitario de Deportes; sin embargo, para esta jornada 11 le toca descansar, por lo que deberá esperar al término de los partidos para saber si hubo cambios o no. Conoce cómo se desarrollará esta fecha aquí.

El sábado estará recargado de partidos, comenzando con el de Unión Comercio vs. Cantolao. Dicho compromiso está programado para que empiece desde la 1:00 p.m., mientras que -dos horas después- se disputará el choque de Carlos A. Mannucci vs. Cienciano. Aunque los ‘carlistas’ no tuvieron un buen resultado en Huancayo, esperan que para este nuevo cotejo los tres puntos se queden en Trujillo.

Ese mismo día también se enfrentarán Binacional frente a Cusco FC desde las 6:00 p.m. en Juliaca. Después se desarrollará el encuentro de Alianza Lima vs. Alianza Atlético, esta vez, en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Los íntimos necesitan de un triunfo, tras su último empate en la ciudad imperial, no solo para escalar en el torneo, también en el Acumulado, ya que ha sido relegado al segundo puesto por los rimenses.

El domingo se disputarán tres cotejos. El primero de ellos será el Atlético Grau contra Universitario; aunque los ‘cremas’ han tenido resultados positivos que lo catapultaron a la cima, sus últimos dos partidos no culminaron como esperaban (perdieron con ADT e igualaron con Deportivo Garcilaso), por lo que descendieron al segundo puesto del Clausura. Ahora, con el cuadro bajopontino de descanso, tienen la oportunidad de equilibrar la balanza y subir al primer lugar, aunque por diferencia de goles ello podría complicarse.

Tras ese compromiso jugarán Municipal frente a Sport Boys. Si bien los ‘ediles’ supieron pararse y frenar a los celestes en el duelo del último domingo, ello no fue suficiente para quedarse con los tres puntos, por lo que esta vez pelearán por sumar de a tres. El cierre de este día lo hará Melgar que recibirá a Sport Huancayo en el Monumental de la UNSA desde las 3:30 p.m.

Para el lunes 28 de agosto habrá dos partidos a jugarse. El primero será el de ADT contra UTC, un partido complicado, especialmente, por la experiencia que ambos elencos poseen en la altura; sin embargo, los tarmeños esperan sacar ventaja de su localía y así cerrar el encuentro a su favor. Finalmente, se desarrollará el cotejo entre Deportivo Garcilaso vs. César Vallejo en Cusco.

Fixture de la fecha 11 del Clausura

Sábado 26 de agosto

Unión Comercio vs. Cantolao - 1:00 p.m.

Carlos A. Mannucci vs. Cienciano - 3:00 p.m.

Binacional vs. Cusco FC - 6:00 p.m.

Alianza Lima vs. Alianza Atlético - 8:30 p.m.

Domingo 27 de agosto

Atlético Grau vs. Universitario - 1:00 p.m.

D. Municipal vs. Sport Boys - 3:00 p.m.

Melgar vs. Sport Huancayo - 3:30 p.m.

Lunes 28 de agosto

ADT vs. UTC - 1:00 p.m.

D. Garcilaso vs. César Vallejo - 3:15 p.m.





