El voleibol peruano se prepara para un hito sin precedentes este mes de diciembre. Tras una campaña sudamericana histórica que culminó con una medalla de plata, un equipo nacional logró lo que parecía imposible: clasificar a la máxima cita de clubes del planeta. La espera por conocer la sede y los detalles del torneo terminó este viernes, y el destino ya está marcado en el calendario. Alianza Lima, el vigente bicampeón nacional, viajará a Brasil para disputar el Mundial de Clubes Femenino de la FIVB 2025.

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) confirmó que la ciudad de Sao Paulo, Brasil, albergará la competencia del 8 al 14 de diciembre. El cuadro ‘blanquiazul’ marcará un antes y un después para el deporte peruano al ser el primer representante nacional en este prestigioso torneo, enfrentando un desafío de élite para el que ya se preparaba.

La confirmación de la sede llegó a través del portal brasileño O Tempo. La capital paulista será el epicentro del vóley mundial durante esa semana. Además, se informó que el club local San Cristóvão Saúde Osasco recibirá una invitación especial (wildcard) como anfitrión del evento.

Alianza Lima se proclamó bicampeón de la Liga Peruana de Vóley. (Foto: GEC)

El Osasco, un gigante de la disciplina, fue campeón mundial en 2012 y volverá a competir en este certamen trece años después de su última participación. El poderío de Brasil no se limitará al equipo anfitrión, ya que contará con un segundo representante de peso.

El Dentil Praia Clube, vigente campeón sudamericano de clubes, también estará presente. Fueron precisamente ellas quienes vencieron a Alianza Lima en la final continental, por lo que la delegación sudamericana estará compuesta por los dos finalistas del torneo y el club organizador.

El torneo reunirá a la élite absoluta de este deporte, con un formato de ocho equipos que agrupa a los campeones y subcampeones continentales. El poderío europeo, el más fuerte del planeta, llegará desde Italia con la presencia del Imoco Volley Conegliano, vigente monarca de la Champions League europea, y el Savino Del Bene Scandicci, subcampeón de dicho continente.

Campeones de Asia, África y Europa también formarán parte de esta cita mundialista. (Foto: getty images)

La representación global se completa con los monarcas de las otras confederaciones, asegurando una diversidad de estilos de juego. Desde África, el clasificado es el Zamalek SC de Egipto. Por su parte, el continente asiático también tendrá dos representantes: el Zhetysu VC de Kazajistán como campeón y el VTV Bình Điền Long An de Vietnam, que obtuvo su cupo como subcampeón.

La clasificación de Alianza Lima, obtenida gracias a esa histórica medalla de plata en el Sudamericano, es histórica por donde se le mire. El equipo ‘íntimo’ compartirá la cancha con potencias mundiales, un escenario inédito para cualquier club peruano, que podría repetirse en la próxima temporada también.

Esto según a una reciente intervención del presidente de la FPV, Gino Vegas, que comentó desde la confederación sudamericana ya se habló de la posibilidad real de que en el próximo sudamericano de vóley sean dos los clubes participantes de parte de Perú. Es así que, no solo sería el campeón, Alianza Lima, quien participe; si no también el subcampeón, Regatas Lima, en la edición del 2026.

“El crecimiento de la liga peruana está siendo visto a nivel internacional por la FIVB y la CSV. Puedo anunciar que hoy en día Perú ya tiene dos cupos asegurados en los Campeonatos Sudamericanos de Clubes. Eso es bueno, producto del trabajo que los clubes hacen y sus sacrificios. Tengo que agradecerles, trabajemos juntos para que esta liga sea un éxito“, indicó Vegas en conferencia de prensa.

