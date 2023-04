Alianza Lima no puede perder el ritmo en la Liga 1, donde se ubica primero del Torneo Apertura con 18 puntos en ocho partidos disputados. Es por ello que Guillermo Salas alinará su mejor once titular para enfrentar este domingo a Alianza Atlético en Sullana. Todo apunta a que ‘Chicho’ volvería a repetir el equipo que paró ante Atlético Paranaense, aunque con algunas variaciones. ¿Jugará Christian Cueva?, ¿Será el retorno de Gino Peruzzi?

La intención de Guillermo Salas es seguir dándole minutos a Christian Cueva para que pueda agarrar ritmo futbolístico de cara a la Copa Libertadores. El jugador no cuenta con ninguna lesión y está en buen estado físico, pero lo que necesita es más tiempo en la cancha para adecuarse al funcionamiento del plantel y poder mostrar su mejor fútbol.

Es por ello que este domingo, a la 1:00 p.m. en Sullana, volvería a alinear con los blanquiazules para enfrentar a Alianza Atlético. En tanto, quien nuevamente no estará disponible es Gino Peruzzi: se espera que pueda volver para el duelo ante Cantolao por la fecha 12. Mientras que Edinson Chávez, aunque no sufrió una lesión de gravedad frente a Atlético Paranaense, no iría desde el arranque, puesto que preferirían cuidarlo y dejar que se recupere al 100%. En su reemplazo, jugará Joao Montoya.

De esta manera, el equipo sería el siguiente: Ángelo Campos; Joao Montoya, Carlos Zambrano, Santiago García, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Christian Cueva; Franco Zanelatto, Bryan Reyna, Pablo Sabbag.





Cabe resaltar que el viaje de Alianza Lima hacia Piura está programado para las 2:00 p.m. de este sábado 8 de abril. Por la mañana, ‘Chicho’ Salas definiría al once que irá desde el arranque. En tanto, el retorno está programado para el domingo a las 7:00 p.m. Asimismo, su próximo cotejo ante Cantolao en Matute está agendado para el sábado 15 a las 7:00p.m., pero existe la intención del club -a pedido del comando técnico- de enviar una solicitud a la Liga 1 para que se juegue el viernes por la noche.

¿Cómo le fue a Alianza en Sullana?

La última vez que Alianza Lima salió victorioso en Sullana fue en la temporada 2016, cuando los íntimos se encontraban al mando del técnico Roberto Mosquera. Aquella tarde en Piura, Pier Larrauri anotó en único tanto del partido a los 34 minutos, tras un pase de Julio Landauri. Manco, Mimbela, Pajoy, Forsyth, entre otros nombres, destacan en aquella oncena que logró dicha hazaña que, hasta el momento, no se ha vuelto a repetir.

En los últimos siete años, ambos equipos se han vuelto a ver las caras en Piura en apenas tres oportunidades, debido a que los dos encuentros del 2021 se jugaron en cancha neutral debido a la pandemia del covid-19. Además, porque en el 2018 y 2019, Alianza Atlético jugo en la Liga 2, tras perder la categoría en el 2017. No obstante, en diciembre del 2020 superó a Juan Aurich 2-1 por la definición del título de Segunda División y retornó a la Liga 1, justamente en el año de su centenario.

No obstante, a pesar de la poca regularidad de enfrentamientos, Alianza no pudo ganar ninguno de los tres partidos.mIncluso, en el 2022, al mando de Carlos Bustos, terminaron goleados 4-2, siendo Hernán Barcos y Aldair Rodríguez los únicos que pudieron anotar para el descuento.

La oncena blanquiazul, del partido correspondiente al Torneo Apertura, fue la siguiente: Angelo Campos; Yordi Vilchez, Pablo Míguez, Christian Ramos; Oslimg Mora, Ricardo Lagos, Oswaldo Valenzuela, Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira; Hernán Barcos y Aldair Rodríguez. Nueve de ellos continúan en el equipo de La Victoria.

Fecha Partido 27/02/2022 Alianza Atlético 4-2 Alianza Lima 23/07/2017 Alianza Atlético 1-0 Alianza Lima 20/11/2016 Alianza Atlético 4-0 Alianza Lima 15/05/2016 Alianza Atlético 0-1 Alianza Lima 16/07/2015 Alianza Atlético 0-1 Alianza Lima 07/08/2011 Alianza Atlético 0-2 Alianza Lima 06/06/2010 Alianza Atlético 1-1 Alianza Lima 10/05/2009 Alianza Atlético 1-0 Alianza Lima 02/08/2008 Alianza Atlético 1-0 Alianza Lima

¿Qué ocurre con el Fondo Blanquiazul?

Según informó Willax Deportes, Fernando Farah, Salomón Lerner y Antonio Armejo son los integrantes de Fondo Blanquiazul que estarían vendiendo sus acreencias, por motivos personales. No obstante, Depor pudo conocer que hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo concreto con algún postor. Incluso, que las probabilidades de que el multimillonario José Ignacio de Romaña Letts, gerente general de Volcán Compañía Minera S.A.A, tome las riendas del club son mínimas.

En cuanto al empresario Carlos Jiro Hiraoka, gerente general de la Empresa Yi Chang, existe un interés, pero no hay nada cerrado. La intención de la institución de La Victoria es que el club continúe al mando de hinchas confesos de Alianza Lima.

