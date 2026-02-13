En la antesala del duelo ante Atlético Grau por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026, Sport Boys decidió alzar la voz. La designación del árbitro Bruno Pérez por parte de la CONAR no pasó desapercibida en el Callao, donde todavía mantienen fresco un recuerdo que consideran negativo. El club rosado utilizó sus canales oficiales para fijar postura y dejar en claro que estarán atentos a lo que ocurra este fin de semana en el Miguel Grau. La molestia no es reciente, sino que se remonta a un episodio ocurrido la temporada pasada. En tienda chalaca sienten que hubo una acción que marcó su año deportivo.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Sport Boys expresó su preocupación por la designación del juez principal para el encuentro ante el cuadro piurano. El club aseguró que hará un seguimiento cercano a su desempeño durante los noventa minutos.

“Ante la designación del Sr. Bruno Pérez por parte de la CONAR como juez principal para nuestro encuentro de este sábado 14 de febrero, correspondiente a la fecha 3 de la Liga1, el Club Sport Boys Association estará atento y vigilante a su actuación”, señaló la institución rosada en el documento oficial.

El pronunciamiento no quedó allí. En el mismo comunicado, el club recordó un antecedente que involucra al propio Bruno Pérez y que, según detallan, tuvo consecuencias importantes para el plantel durante la campaña pasada.

“Cabe recordar que el Sr. Pérez fue el árbitro del encuentro disputado la temporada pasada frente a Universitario de Deportes, en condición de visitante, donde nuestro jugador Erick Gonzales recibió una falta que lo alejó de las canchas durante toda la campaña 2025 y que derivó en una intervención quirúrgica, de la cual actualmente se viene recuperando”, indica el texto.

Bruno Pérez es uno de los árbitros peruanos con mayor proyección. A los dos Mundiales Sub 17 suma experiencias en un Preolímpico, Copa Libertadores y Sudamericana. (Foto: Joel Alonzo/GEC)

Sport Boys también remarcó que, en aquella jugada, la acción no fue castigada como correspondía. “En aquella ocasión, dicha acción no fue sancionada con la severidad que ameritaba”, añadieron, dejando en claro que ese episodio todavía genera incomodidad dentro de la institución chalaca.

Pese a la firmeza del mensaje, el club buscó aclarar que su postura no apunta a presionar ni a condicionar el arbitraje. En la parte final del comunicado, la dirigencia fue enfática en señalar cuál es su verdadera intención de cara al compromiso ante Atlético Grau.

“Queremos dejar en claro que no buscamos ser favorecidos con decisiones arbitrales ni ejercer presión indebida sobre los jueces. Lo único que exigimos es justicia dentro del campo de juego”, concluye el pronunciamiento de Sport Boys, que espera que el partido se desarrolle sin polémicas.

Con este escenario, el encuentro de este sábado en el Miguel Grau no solo tendrá importancia por los puntos en disputa, sino también por el foco que estará puesto sobre el desempeño arbitral. En el Callao ya marcaron su posición: no olvidan lo ocurrido y estarán atentos a cada decisión.

Comunicado oficial de Sport Boys contra la CONAR | Foto: X Sport Boys

