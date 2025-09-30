Después de la dura caída ante Cienciano, Néstor Gorosito quedó disconforme y prepara cambios radicales en alineación que parará frente a Atlético Grau en Matute. Sin Carlos Zambrano ni Eryc Castillo tras ser expulsados en Cusco, el estratega argentino se verá obligado a modificar su formación para este miércoles. Según informaron en Ovación, Pablo Ceppelini y Alan Cantero comienzan a ganar terreno para ser inicialistas.
Noticia en desarrollo...
¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?
Luego de perder por 2-1 a manos de Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el partido válido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 1 de octubre desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.
