El Alianza Lima vs. Cantolao tiene su primera gran baja. Guillermo Esteves no continuará como director técnico del elenco 'Delfín'. La noticia fue confirmada por él mismo, quien no podrá terminar el año con la escuadra 'chalaca'.

"Puedo confirmarles que no sigo como entrenador de Cantolao y solo me queda desearle la mayor de la suerte al equipo en estas últimas seis fechas del torneo Clausura. Hay un buen plantel de jugadores para salir adelante", dijo Esteves a Ovación.



Alianza Lima vs. Cantolao: se miden en electrizante duelo por la fecha 10 del Torneo Clausura



Cantolao contará con los exjugadores Jorge Araujo y Juan Carlos Mariño, quienes tomarán las riendas del club en el decisivo choque contra Alianza Lima, de este domingo, en el Alejandro Villanueva de Matute.

Esteves asumió la dirección técnica del 'Delfín', tras la salida de Carlos Silvestri, quien fue contratado para dirigir a la Selección Peruana Sub 17, la misma que se prepara para el Mundial que se desarrollará en nuestro país en 2019.

Alianza Lima y Cantolao han empatado con el mismo marcador (1-1) en las tres ocasiones que se vieron las caras, desde el ascenso del aurinegro, en 2017.

