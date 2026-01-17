Alianza Lima vs. Colo Colo por Serie Rio de la Plata: fecha, hora y canal de TV

Alianza Lima afrontará este domingo 17 de enero su último compromiso de este 2026 por la Serie Rio de la Plata en Uruguay. El rival en esta ocasión será Colo Colo, populoso equipo chileno y que comparte una gran historia con los ‘íntimos’, con el firme objetivo de Pablo Guede y sus dirigidos de conseguir su primera victoria en el año, y sobre todo mejorar el funcionamiento colectivo de su equipo ad portas de su debut en la Fase 1 de la Copa Libertadores y la Liga 1 2026.

Alianza Lima inicia el 2026 bajo la dirección de Pablo Guede, que no tuvo buenos resultados en los primeros partidos de este torneo amistoso. Guede asume el mando en un año histórico para el club por su 125° aniversario, y este torneo en Uruguay es su primer laboratorio para implementar su conocido estilo de presión alta e intensidad.

La gran novedad en el plantel blanquiazul es la presencia del ecuatoriano Jairo Vélez, quien llegó procedente de Universitario en un movimiento que sacudió el mercado peruano. También se espera ver más minutos de Luis Advíncula, así como también correcciones en algunas actuaciones, como la de Sergio peña.

Este amistoso es vital, ya que Alianza no logró el cupo directo a fase de grupos y deberá disputar la fase previa de la Copa Libertadores. Guede buscará en este partido, poder establecer la base oficial del equipo que comandará a lo largo del 2026, tanto en el torneo internacional como en el torneo peruano.

En Colo Colo, están bajo el mando del argentino Fernando “Tano” Ortiz, quien llegó con la misión de recuperar el protagonismo nacional tras un 2025 sin títulos. Ortiz busca un equipo más regular y con mayor posesión, alejándose del estilo más directo del proceso anterior.

La gran atracción en el conjunto chileno es el debut del delantero argentino Maximiliano Romero, quien llegó cedido desde Argentinos Juniors para ser el referente de área. Ortiz ha confirmado que busca darle rodaje a sus nuevas piezas, incluyendo a los jóvenes que deben suplir las ventas importantes de final de temporada, como la de Vicente Pizarro.

Pablo Guede enfrenta a un club que conoce muy bien (Colo Colo), mientras que Fernando Ortiz busca su primer gran triunfo de pretemporada tras haber vencido a Olimpia por penaltis hace un par de días. Se espera un partido de alta intensidad táctica, donde ambos buscarán presionar la salida del rival, algo que caracteriza tanto a Guede como al “Tano”.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo?

El amistoso entre Alianza Lima vs. Colo Colo se jugará este domingo 17 de enero. El partido comenzará a las 7:00 p.m. (hora peruana) y a las 9:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. En Colombia y Ecuador también se iniciará a las 7:00 p.m.

¿En qué canales ver el partido entre Alianza Lima vs. Colo Colo?

El encuentro será transmitido en exclusiva para Sudamérica a través del Plan Premium de Disney Plus. En Argentina, la señal estará disponible por ESPN Premium. No habrá transmisión por señal abierta en Perú, por lo que el streaming será la única alternativa para seguir el debut de los íntimos en este torneo. Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto por la web de Depor.

