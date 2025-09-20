Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos: fecha, horarios y canales de TV por la Liga 1 2025

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos se enfrentan este domingo 20 de septiembre, en el cruce correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva, donde los blanquiazules buscarán escalar posiciones y colocarse como candidato, luego de perder algunos puntos. Eso sí, la visita va con la premisa de no quedarse en puestos de descenso.

Alianza Lima vuelve a la actividad de la Liga 1 luego de tener un pequeño descanso por suspender su partido frente a Los Chankas para enfocarse netamente en su duelo por la Copa Sudamericana, que se disputó el último jueves donde empató sin goles ante la U. de Chile.

Previo a esto si cumplió con su duelo correspondiente frente a Deportivo Garcilaso, en un partido que tuvo gran cantidad de goles pero que lo terminó perdiendo con un 4-3 en su contra, por lo que necesita si o si recuperar puntos importantes.

Renzo Garcés y Carlos Zambrano estarán ausentes en el choque porque están suspendidos. En el caso del primer, recibió cuatro fechas de sanción por insultar al árbitro del partido ante Universitario, según informe de Jordi Espinoza. Situación similar fue para el ‘León’ que no jugará en dos jornadas.

Por el lado de Comerciantes Unidos, si bien se ubican en la parte media de la tabla del Torneo Clausura donde puedes respirar con más tranquilidad, donde si se encuentran complicados en el el acumulado pues están cerca de los puestos peligrosos de descenso.

Con un total de 22 puntos, han ganado 5 partidos, empatado 7 y perdido 14, lo que ha causado que se ubiquen en la posición 15 de 19 equipos. Sin embargo, en su último duelo dieron un sorpresivo golpe al vencer por 2-0 a Sport Huancayo, en condición de locales.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos está programado para este domingo 20 de septiembre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 3:00 a.m. del domingo 14.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Comerciantes Garcilaso?

El partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso?

TE PUEDE INTERESAR