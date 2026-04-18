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Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto por internet vía Liga 1 MAX por DIRECTV

Alianza Lima vs. Cusco FC se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (DIRECTV y Movistar TV).

Alianza Lima vs. Cusco FC se enfrentan por el Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
Alianza Lima vs. Cusco FC se enfrentan por el Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver el Alianza Lima vs. Cusco FC?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. Cusco FC será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

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Alianza Lima vs. Cusco FC: horarios del partido

El partido entre Alianza Lima y Cusco FC se disputará este sábado 18 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

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El Estadio Alejandro Villanueva será el escenario de este partido entre Alianza Lima vs. Cusco FC.

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El partido entre Alianza Lima vs. Cusco FC es válido por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima vs. Cusco FC.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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