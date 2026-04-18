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Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto por internet vía Liga 1 MAX por DIRECTV
Alianza Lima vs. Cusco FC se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (DIRECTV y Movistar TV).
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¿En qué canales ver el Alianza Lima vs. Cusco FC?
Este encuentro entre Alianza Lima vs. Cusco FC será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.