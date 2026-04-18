Si bien Cusco FC encadena dos derrotas al hilo, ambas por la Copa Libertadores, las sensaciones que ha dejado el equipo con la llegada de Alejandro Orfila han sido positivas. En ese sentido, en la previa del compromiso frente a Alianza Lima podemos suponer que será un duelo muy disputado en el Estadio Alejandro Villanueva. ¿Podrán los cusqueños dar el golpe en Matute y volver a casa con los tres puntos? La lógica dice que nos espera un trámite bastante disputado.

Pedro Díaz, portero titular de Cusco FC y una de las figuras, analizó el encuentro de esta noche y sostuvo que tienen como objetivo sumar en La Victoria, pues eso les permitirá acercarse a los clubes que pelean en los primeros puestos de la tabla de posiciones. “Sabemos que es un partido importante contra Alianza, lo ideal es sumar de a tres o un empate para no alejarnos de lo primeros lugares”, declaró en diálogo con L1 Radio.

El guardameta de 27 años elogió el trabajo que viene haciendo Alejandro Orfila, quien llegó al equipo luego de la inesperada salida de Miguel Rondelli para firmar por Melgar. Con un sistema de juego cambiante y sin casarse con una sola alineación titular, el uruguayo espera sorprender a Alianza Lima.

“Estamos bien físicamente, tenemos un plantel con grandes jugadores y el profesor Orfila lo está demostrando, no repitiendo el mismo once, y creo que podemos jugar de igual a igual en cualquier campo”, agregó Díaz.

Finalmente, Pedro Díaz habló sobre su futuro y las aspiraciones que tiene de marcharse al extranjero. “Mi idea es salir al extranjero y para eso debo seguir trabajando, mejorando muchos aspectos. Además, espero estar nuevamente en la lista de la selección”, aseveró.

Como se sabe, si bien Díaz no fue convocado por Mano Menezes en la pasada fecha FIFA de marzo, donde la Selección Peruana enfrentó a Senegal y Honduras, se sabe que está en la órbita de la Videna y es uno de los porteros de buena proyección en el fútbol nacional. Si mantiene su nivel, lo más seguro es que el estratega brasileño le dé una oportunidad pronto.

Alianza Lima vs. Cusco FC: horarios del partido

El partido entre Alianza Lima y Cusco FC se disputará este sábado 18 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Alianza Lima vs. Cusco FC?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. Cusco FC será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

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