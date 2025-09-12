El fútbol siempre ofrece reencuentros que despiertan emociones distintas y el de este fin de semana en Matute será uno de esos. Carlos Bustos, actual entrenador de Deportivo Garcilaso, se volverá a ver cara a cara con Alianza Lima, club donde dejó una huella al sacarlo campeón nacional en 2021. Ahora, en un contexto diferente y con nuevos objetivos en mente, el estratega argentino llega al Alejandro Villanueva con la intención de seguir escribiendo una buena campaña con los cusqueños, pero sin dejar de lado el cariño y respeto que siente por la institución blanquiazul. A pocas horas del partido, el DT habló sobre lo que significa este cruce y cómo se encuentra su plantel de cara al reto.

En primer lugar, Bustos no esquivó la emoción de volver a enfrentar a un equipo con el que vivió momentos inolvidables. “Tengo un cariño enorme por Alianza Lima, porque ahí pasamos por diferentes etapas. Llegamos en una situación difícil y al año siguiente pudimos consagrarnos campeones nacionales. Realmente hoy me pone muy contento ver la realidad del club”, comentó el estratega.

Eso sí, aclaró que su enfoque está completamente en Garcilaso, un equipo con el que viene cosechando buenos resultados. “Me acogieron muy bien, es un club serio, con una directiva que trabaja bien y un plantel comprometido. Nuestro objetivo está claro: cerrar el año peleando arriba y tratar de asegurar un lugar en un torneo internacional”, sostuvo en conferencia.

Respecto al choque de mañana, Bustos anticipó un partido intenso ante un rival de jerarquía. Reconoció la calidad del plantel blanquiazul, pero también dejó claro que confía en las fortalezas de su equipo. “Alianza tiene muchos jugadores en buen nivel y siempre propone mucho, sobre todo de local. Nosotros tenemos que estar bien parados y buscar por dónde hacerles daño”, expresó.

El entrenador argentino destacó que su equipo llega en buena forma al encuentro. “En estos siete primeros partidos hemos conseguido buenos resultados. Se nos escaparon algunos puntos, pero más allá de eso, el plantel, aunque no sea largo, está muy comprometido con el objetivo”, aseguró.

Un reencuentro con historia

Uno de los momentos más especiales que vivirá Carlos Bustos en Matute será el reencuentro con Hernán Barcos, el delantero que le dio el título a Alianza Lima en aquella final del 2021 frente a Sporting Cristal. “Es un profesional enorme, será un gusto volver a saludarlo junto a otros jugadores que permanecen en el plantel”, dijo.

Además de hablar del partido, Bustos también compartió su análisis sobre el presente de Alianza Lima en los torneos que disputa. “Creo que va a seguir peleando los dos frentes. Es una alegría por lo que había pasado internacionalmente. Esta llave tiene historia y ojalá puedan clasificar”, apuntó.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 0-0 con Universitario, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el sábado 13 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

