Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan este sábado 13 de septiembre, en el cruce correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva, donde los blanquiazules buscarán escalar posiciones y colocarse como candidato, luego de perder algunos puntos. Eso sí, la visita también va con la misma premisa en el certamen.

Alianza Lima vuelve a la actividad en la Liga 1 luego de la paralización de la fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026. La escuadra blanquiazul marcha en el puesto 5 del Torneo Clausura 2025 con 12 puntos, a tres unidades del líder que es Universitario de Deportes.

Este choque significará la previa al duelo de la Copa Sudamericana en la ronda de cuartos de final ante Universidad de Chile. Los dirigidos por Néstor Gorosito podrían mostrar un equipo alterno, con el afán de guardar algunas figuras o nombres importantes, evitando así lesiones o complicaciones.

Renzo Garcés y Carlos Zambrano estarán ausentes en el choque porque están suspendidos. En el caso del primer, recibió cuatro fechas de sanción por insultar al árbitro del partido ante Universitario, según informe de Jordi Espinoza. Situación similar fue para el ‘León’ que no jugará en dos jornadas.

Por el lado de Deportivo Garcilaso, también quieren meterse a la pelea del Clausura porque están ubicado en el cuarto lugar con 13 puntos. Los dirigidos por Carlos Bustos cumplen una excelente campaña y dar la sorpresa en Matute podría significar un golpe anímico de manera positiva.

Además, el DT volverá a jugar contra el equipo con el que salió campeón en el año 2021. El DT argentino fue uno de los ejes de la institución, pero se marchó en 2022. Ahora, con el ‘Pedacito de Cielo’ quiere seguir marcando historia en territorio nacional.

En lo que respecta a la plantilla, uno de los nombres más destacados es Pablo Erustes en ofensiva, siendo uno de los goleadores. Además, cuentan con Orlando Núñez como otra de las opciones destacadas. En el arco, estará Patrick Zubzuck.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso está programado para este domingo 14 de septiembre desde las 7:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; y en España a las 2:00 a.m. del domingo 14.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso?

El partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso?

TE PUEDE INTERESAR