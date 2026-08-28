Universitario de Deportes atraviesa días movidos fuera de las canchas luego de la medida cautelar que reactivó provisionalmente el proceso concursal del club y abrió nuevamente el escenario de una posible participación de Gremco. En medio de esta situación, Gianluca Lapadula habló sobre cómo vive el plantel crema estos días.

El delantero fue consultado por el ambiente que existe actualmente dentro del equipo y aseguró que el grupo se mantiene concentrado en sus objetivos deportivos. Lapadula evitó entrar en mayores detalles sobre el conflicto dirigencial y dejó claro que la prioridad del plantel está puesta en el trabajo diario.

“Bien enfocado y, como dije, trabajando”, respondió el atacante crema al ser consultado por el momento que atraviesa Universitario. De esta manera, el ‘Bambino’ dejó en claro que los acontecimientos que se vienen desarrollando fuera del campo no han cambiado la concentración del equipo.

Además, Lapadula destacó el respaldo que viene recibiendo por parte de los hinchas de Universitario. El delantero resaltó especialmente el apoyo que encuentra tanto en las redes sociales como cada vez que el equipo juega en el estadio Monumental.

“Solo palabras de agradecimiento, nada más. Son increíbles”, manifestó el atacante al referirse a los aficionados cremas. Sus palabras llegan luego de que Universitario volviera a meterse en la pelea por el Torneo Clausura tras golear 3-0 a Los Chankas.

Lapadula atraviesa, además, un gran momento desde su llegada al conjunto crema. El delantero marcó un doblete ante Los Chankas y alcanzó cinco goles y una asistencia en seis partidos disputados con Universitario, convirtiéndose rápidamente en una de las principales cartas ofensivas del equipo.

Ahora, el atacante y sus compañeros deberán dejar de lado cualquier situación externa para enfocarse en su próximo compromiso. Universitario enfrentará a UTC de Cajamarca por una nueva jornada del Torneo Clausura, con la misión de seguir sumando para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Precisamente, Lapadula también se refirió al próximo encuentro y dejó un mensaje claro sobre la mentalidad del plantel. “Como digo siempre, nos enfocamos en nosotros”, señaló el delantero, dejando en evidencia que Universitario busca mantenerse concentrado únicamente en el aspecto deportivo.

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