FC Cajamarca tendrá un complicado desafío frente a Alianza Lima por la última jornada del Torneo Clausura 2026. El conjunto cajamarquino visitará Matute con la obligación de conseguir un resultado histórico para mantener la categoría, aunque no podrá contar con cinco futbolistas para este compromiso.

El equipo dirigido por Santiago Acasiete sufrirá importantes ausencias en su plantel para enfrentar al cuadro blanquiazul. Según informó Ernesto Macedo León, Valentino Sandoval, Sebastien Pineau y Patrick Alegría no estarán disponibles para este encuentro.

A esta lista se suman Paulo Goyoneche y Carlos Gómez, quienes quedaron descartados por lesión. De esta manera, el comando técnico tendrá que buscar alternativas para afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada, en el que FC Cajamarca se juega su permanencia en la máxima categoría.

Entre las ausencias también destacan dos futbolistas con pasado en Alianza Lima. Uno de ellos es Sebastien Pineau, delantero que se formó en las divisiones menores del conjunto victoriano y llegó a tener participación con el primer equipo antes de continuar su carrera en el extranjero.

El otro caso es el de Carlos Gómez, lateral derecho que también pasó por las categorías inferiores del cuadro íntimo. El defensor llegó a debutar en Primera División y sumó minutos en la Copa Libertadores 2025, antes de continuar su trayectoria en FC Cajamarca.

La situación del conjunto norteño es bastante complicada. Actualmente, necesita una victoria por siete goles de diferencia ante Alianza Lima para superar a ADT en la lucha por la permanencia y evitar el descenso a la Liga 2. Un escenario que convierte este compromiso en una verdadera final para los dirigidos por Acasiete.

Por su parte, Alianza Lima también afrontará el encuentro con algunas ausencias, aunque su planificación está enfocada principalmente en la definición del título nacional. Pablo Guede no podrá contar con Renzo Garcés, Jairo Vélez, Marco Huamán y Nicolás Díaz, quienes estarán fuera de este compromiso por distintos problemas físicos y decisiones de precaución.

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