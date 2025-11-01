El fútbol peruano ha demostrado ser un escenario atractivo y, sobre todo, altamente rentable para los grandes eventos de exhibición. La reciente visita de Inter Miami para enfrentar a Universitario en el Estadio Monumental fue la prueba de fuego que abrió el apetito del mercado. Ahora, la posibilidad de que el equipo de Lionel Messi regrese a Lima, esta vez para enfrentar a Alianza Lima en el Estadio Nacional, está cobrando fuerza. Sin embargo, el plan para la Noche Blanquiazul 2026 es aún más ambicioso y busca traer no solo al astro argentino, sino también a su histórico socio brasileño.

La maquinaria para la presentación del equipo ‘blanquiazul’ en 2026 ya está en marcha, con el Inter Miami como el rival soñado. El objetivo es traer a Messi y Luis Suárez, pero el gran atractivo que se negocia es Neymar Jr. Para que esto ocurra, el equipo de la MLS debe fichar primero al jugador brasileño para la siguiente temporada, una posibilidad que ha cobrado fuerza en las últimas horas gracias a movimientos clave en el equipo de Florida.

El camino para la llegada de Neymar a Miami se ha despejado gracias a un reajuste en la plantilla. El equipo de la MLS dispondrá de dos plazas libres de “jugador franquicia”, que son las únicas que pueden cubrir el salario de una estrella de su calibre. Estas vacantes se han generado tras los anuncios de retiro de dos leyendas que acompañaron a Messi: Jordi Alba y Sergio Busquets.

Con los cupos disponibles, el factor decisivo pasa a ser el deseo del jugador. Aquí es donde entra a tallar la presencia de Lionel Messi. La estrecha amistad entre el argentino y el brasileño es bien conocida, y la posibilidad de reeditar la histórica dupla ‘MSN’ junto a Luis Suárez en una liga menos exigente es el principal argumento de Inter Miami para convencer al actual jugador del Santos.

La Noche Blanquiazul 2026 no solo contaría con Messi y Suárez; la productora encargada del evento busca al equipo de gala completo. El invitado de lujo que se negocia para completar el tridente es el astro brasileño. La ambición es total y el plan ya está sobre la mesa de los organizadores del evento ‘blanquiazul’ para la presentación del equipo de Néstor Gorosito.

El CEO de la productora a cargo del evento confirmó a El Comercio que la negociación está abierta y que Neymar no es la única superestrella en carpeta, aunque sí la prioritaria. “Es entre el brasileño Neymar o el delantero Robert Lewandowski”, aseguró la fuente a dicho diario.

A pesar de la mención del delantero polaco, la información recogida indica que la opción de ‘Ney’ es la más probable. Su perfil mediático, su conexión directa con Messi y el interés de la MLS por él, lo convierten en el objetivo principal. Si Inter Miami logra cerrar su fichaje en las próximas semanas, su presencia en Lima para enfrentar a Alianza Lima estaría prácticamente asegurada.

El precedente de la visita de Inter Miami para jugar contra Universitario en el Estadio Monumental demostró la viabilidad económica de estos eventos. Ahora, Alianza Lima busca subir la apuesta, llevando el espectáculo al Estadio Nacional y no solo con Messi, sino con un tridente de leyenda.

