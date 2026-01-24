Descentralizado 

Alianza Lima vs. Inter Miami EN VIVO vía Latina (Canal 2) y Liga 1 MAX: minuto a minuto gratis por internet

Alianza Lima vs. Inter Miami juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 5:00 p.m. por la ‘Noche Blanquiazul’. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Latina TV (Canal 2) y Liga 1 MAX.

Alianza Lima vs. Inter Miami se enfrentan por la 'Noche Blanquiazul 2026'. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Posible alineación de Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Inter Miami?

El amistoso internacional correspondiente a la Noche Blanquiazul 2026 se disputará este sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva. El inicio del partido está programado para las 5:00 p.m. en horario peruano, colombiano y ecuatoriano, mientras que en países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil se podrá seguir desde las 7:00 p.m. Se espera que la ceremonia de presentación del plantel comience horas antes, con un estadio que lucirá un ambiente totalmente festivo.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Inter Miami?

El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami podrá verse en vivo a través de la señal abierta de Latina TV (Canal 2). Además, el encuentro también estará disponible por L1 MAX (antes Liga 1 MAX) en la señal de cable, ofreciendo una alternativa adicional para los hinchas que sigan el duelo desde casa. De esta manera, el evento contará con una amplia cobertura televisiva, acorde a la magnitud del amistoso y a la expectativa generada por la presencia de figuras internacionales.

El Estadio Alejandro Villanueva será el escenario principal del partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami.

Este encuentro entre Alianza Lima vs. Inter Miami es válido por la 'Noche Blanquiazul 2026'.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami.

