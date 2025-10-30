Alianza Lima no solo está definiendo el armado del plantel 2026 con renovaciones y posibles fichajes en carpeta, bajo la atenta mirada de Néstor Gorosito, quien ya aseguró su continuidad por una temporada más, sino que también está a punto de cerrar el nombre del rival para la esperada Noche Blanquiazul. El objetivo de la institución es ir por todo el próximo año, y lo quiere demostrar desde el arranque. Por ello, viene ultimando detalles con sus pares del Inter Miami para que el equipo de Lionel Messi sea el ansiado rival en dicha ocasión.

Según información de la periodista Ana Lucía Rodríguez en Hablemos de MAX, las negociaciones están avanzadas y el anuncio podría hacerse oficial en las próximas semanas. De hecho, no sería novedad para el cuadro de la MLS, puesto que en enero de este año ya visitó Lima y se enfrentó a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, con victoria por penales para los norteamericanos tras igualar sin goles en el tiempo regular.

A diferencia de aquella ocasión, que fue un partido amistoso aparte de la Noche Crema –ahí el rival fue la Selección de Panamá-, Alianza Lima quiere que Inter Miami sea el plato de fondo en su Noche Blanquiazul 2026. Además del show y los fuegos artificiales, la presentación del nuevo plantel, del comando técnico y el desfile de los equipos femenino y de vóley, el plan es que el equipo de ‘Lio’ cierre la fiesta con un duelo de carácter amistoso.

Inter de Miami enfrentó a Universitario de Deportes, en el Estadio Monumental, en enero de este año. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)

Una noticia que corre en horas donde se habla de una posible llegada de Pedro Gallese, exarquero de Alianza Lima, al Inter Miami, luego de finalizar su vínculo con Orlando City, también de la MLS, luego de seis temporadas siendo capitán y referente. Un atractivo adicional, en caso esto se concrete, además de las figuras con las que cuenta el equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano.

Si bien los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba anunciaron su retiro a final de temporada y no vendrán a Lima, si se concreta este amistoso, Luis Suárez y Rodrigo de Paul acompañarían a la delegación con Lionel Messi a la cabeza. El portero argentino Óscar Ustari, con pasado en LaLiga de España, y el seleccionado venezolano Telasco Segovia son otros de los jugadores de renombre de las ‘garzas’

Queda esperar que se cierren las negociaciones para que Inter Miami vuelva a Lima, prácticamente un año después de su última visita, y sea ahora el hincha blanquiazul quien se deleite con un rival y futbolistas de primer nivel con la ‘Pulga’ a la cabeza. Eso sí, todavía no se ha confirmado la fecha para la Noche Blanquiazul 2026, pues primero debe finalizar la Liga 1 2025 y definir la posición de Alianza Lima en la tabla Acumulada para comenzar con la planificación de la pretemporada.

El equipo de ‘Pipo’ Gorosito debe jugar los play-offs para definir la instancia a la que clasificará en la Copa Libertadores 2026. Si supera a Cusco FC y Sporting Cristal en esa especie de ‘mini torneo’, será Perú 2 y avanzará a la fase de grupos al igual que Universitario de Deportes; caso contrario, comenzará desde la Fase 1 o 2 si es Perú 4 o 3, respectivamente.

Alianza Lima debe definir su presencia como Perú 2 de cara a la Copa Libertadores 2026. (Foto: @ClubALOficial)

