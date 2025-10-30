Cinco goles en 27 partidos es el balance de Diego Churín en su primera temporada en Universitario de Deportes. Con el CV que llegó a Ate, siendo el goleador extranjero histórico de Cerro Porteño de Paraguay y habiendo jugado en Gremio de Brasil apenas dos años atrás, el delantero no cumplió las expectativas del hincha merengue y tampoco pudo hacerle sombra a Alex Valera, máximo artillero y referente del equipo. Sin embargo, el argentino tiene un buen recuerdo de su primera experiencia en el fútbol peruano, y así lo dejó sentir en una entrevista con la prensa paraguaya, quien recordó su pasado en uno de los grandes del fútbol de ese país.

Para empezar, Churín fue sincero en reconocer que su adaptación a la Liga 1 le costó mucho más de lo esperado. “La verdad que hoy con el diario del lunes digo que me costó un poquito. Acá en Universitario era de las pocas veces que había jugado con línea de tres abajo, primero con Fabián (Bustos) que fue para allá (a dirigir a Olimpia), y ahora con Jorge (Fossati) fui de menor a mayor, debo decir que es un gran maestro de la línea de a tres”, señaló el delantero a Cardinal Deportivo.

En otra parte de esa entrevista, Churín señaló que le sorprendió la magnitud de que lo que es Universitario en el fútbol peruano y lo comparó con Cerro Porteño de Paraguay. “Es un club grande, con mucha gente, juegas todos los partidos con 40 mil personas. El torneo tiene sus complicaciones por la altura, los viajes, traslados y demás, es todo un acontecimiento moverse incluso en Lima, pero sacamos adelante un gran año y fuimos justos campeones absolutos”, agregó.

Diego Churín selló el triunfo ante Cristal en un partido clave para ganar el Torneo Apertura. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

En muchas ocasiones, tanto con Fabián Bustos como con Jorge Fossati de entrenador, Diego Churín tuvo que ser incluso la tercera opción en el ataque de Universitario, por detrás de Alex Valera y José Rivera. Como muestra, se quedó en banca de suplentes en los dos últimos partidos ante Sporting Cristal y ADT, y sacando el partido ante Juan Pablo II donde fue titular y anotó un gol, jugó los últimos minutos en cuatro de los últimos diez compromisos.

Por ello, es probable que el argentino no continúe en Ate la próxima temporada. Cuando le consultaron sobre su futuro y si le gustaría, por ejemplo, volver a Paraguay, señaló: “En este momento estamos recién entrando en noviembre, acabamos de salir campeones, acá quedan tres fechas todavía, está la fecha FIFA en el medio. Mi contrato es hasta el 31 de diciembre, si sigo acá o no, no sé, no me he sentado a hablar con nadie, pero obvio volver a Paraguay, sería mi segunda casa, tengo muchos amigos, tengo mis cosas en Asunción, se extraña mucho el país y la gente”.

Con 35 años, el delantero podría apostar por una nueva liga extranjero, sabiendo que también jugó en Chile y Brasil, o volver a su natal Argentina, donde solo jugó en las divisiones menores de Independiente y muy joven se mudó a Chile. De todos modos, la última palabra la tendrá la directiva crema, que avanzó con algunas renovaciones y, según palabras de Churín, todavía no se ha comunicado con él.

Diego Churín jugó dos temporadas en Gremio y también en Atlético GO de Brasil. (Foto: Gremio)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar en la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

