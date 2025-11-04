Alianza Lima vs. Los Chankas: fecha, horarios y canales de TV por el Torneo Clausura

El fútbol peruano vive una jornada más de la Liga 1. Este miércoles 5 de noviembre, Alianza Lima y Los Chankas protagonizarán un choque clave por la recuperación de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025, en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas. El duelo, que se disputará desde las 3:15 p.m. (hora peruana), podría definir los cupos directos a torneos internacionales. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Alianza Lima afronta este partido con la mente puesta únicamente en la tabla acumulada, ya que el título se fue con Universitario. El objetivo es asegurar los puntos necesarios para clasificar directamente a la final de los play-offs de la Copa Libertadores 2026. Una victoria les daría la tranquilidad de fin de temporada.

Bajo la dirección de Néstor Gorosito, el equipo blanquiazul ha buscado recuperar la confianza y la solidez. “Pipo” ha priorizado un esquema más ofensivo y vertical, exigiendo a su mediocampo un mayor despliegue físico, pero con cuestionamientos por haber perdido el rumbo en algunos partidos de local. Como en el empate con Melgar en Matute.

Alianza buscará dominar la posesión y ejercer una presión alta para desgastar a Los Chankas. La clave táctica será utilizar la velocidad por los costados para desbordar la defensa rival. El factor emocional será importante para despedir a la afición con una victoria en un año difícil.

Los Chankas, por su parte, tienen su partido más importante del año jugando en su temido fortín de Andahuaylas, donde la altura de la sierra central se convierte en el principal aliado y el mayor obstáculo físico para el rival. El equipo local buscará asegurar su histórico cupo a la Copa Sudamericana 2026 usando el desgaste y el ahogo de Alianza como estrategia principal.

El equipo recién ascendido llega a este tramo final con una motivación superlativa: clasificar por primera vez a un torneo internacional. El equipo ha sabido maximizar el rendimiento en su casa y una victoria no solo les daría el pase a la Sudamericana, sino que sería la consagración de una temporada histórica para el club.

La clave de Los Chankas será imponer un ritmo de juego muy alto desde el inicio, presionando la salida y forzando errores en el mediocampo aliancista. Deben aprovechar la ventaja física y ser letales en las oportunidades que generen, sabiendo que las transiciones rápidas en altura son difíciles de contrarrestar.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Los Chankas?

El partido entre Alianza Lima vs. Los Chankas, válido por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025, será transmitido EN VIVO por L1 MAX. Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, goles y reacciones en la web de Depor. Si prefieres verlo en streaming, el encuentro estará disponible en la plataforma Liga 1 Play, con suscripción activa.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Los Chankas?

El duelo entre Alianza Lima vs. Los Chankas está programado para este miércoles 5 de noviembre desde las 3:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 4:15 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 5:15 p.m.. Finalmente, en México se jugará a las 2:15 p.m., y en España a las 10:15 p.m. del mismo día.

TE PUEDE INTERESAR