En Los Chankas (33 puntos) son conscientes de que están viviendo un hecho histórico en la vida institucional del club, pues pase lo que pase en el desenlace del Torneo Apertura, saben perfectamente que es un mérito tremendo llegar a la penúltima jornada con chances reales de llevarse el trofeo, peleando palmo a palmo con Alianza Lima (36) cuando muchos creían que se iban a desinflar con fechas de anticipación. No tienen un gran presupuesto como otros equipos, pero cuentan con un plantel que tiene hambre de gloria.

Así pues, este sábado, por la jornada 16 del Torneo Apertura, los ‘Guerreros’ visitarán el Estadio Alejandro Villanueva con el objetivo de aguarle la fiesta a Alianza Lima y extender la definición hasta la última fecha. Walter Paolella, director técnico del conjunto andahuaylino, charló recientemente con A Presión y dejó en claro que este no es una partido cualquiera, sino un duelo con tintes de final.

“Sabemos que nos jugamos una final dentro de un torneo de varios partidos. Tenemos una posibilidad cierta que si ganáramos, igualamos en puntos y la última fecha se define al campeón, y esa motivación no necesita explicación”, afirmó a pocas horas del cruce en Matute.

Los Chankas sigue en la pelea por el Torneo Apertura 2026. (Foto: Los Chankas)

Fiel a su estilo confrontacional, Paolella puso en evidencia a quienes dan como ganador del Torneo Apertura a Alianza Lima, sin tomar en cuenta que matemáticamente Los Chankas todavía tiene chances claras de adueñarse de la punta en la tabla de posiciones. No será una tarea sencilla, pero el argentino sabe que mientras haya posibilidades tendrán que dar pelea.

“Muchos dan como campeón a Alianza, como si no hubiesen posibilidades numéricas reales, que de hecho existen. Tenemos que demostrar el sábado que esos dichos no son así”, agregó, dándole una importante inyección anímica a sus futbolistas.

Finalmente, respecto a su futuro como entrenador de Los Chankas, Walter Paolella confirmó que, si bien no se ha reunido con la directiva para extender su vínculo más allá del 2026, se quedará a respetar su contrato hasta fin de año. Eso sí, se aventuró al decir que eso solo podría cambiar si lo llaman de la Selección Peruana.

“Estaré eternamente agradecido con Chankas porque me dio la posibilidad de ser técnico, en su momento se evaluará, pero a fin de año, no creo que me vaya antes, salvo que me llame la selección”, sentenció el estratega de 59 años.

Alianza Lima se llevará el Torneo Apertura si vence a Los Chankas en Matute. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Los Chankas?

Luego de vencer por 1-0 al CD Moquegua, Los Chankas volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 23 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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