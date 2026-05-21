En medio de una temporada en donde la hinchada ha cuestionado fuertemente a algunos fichajes extranjeros que llegaron a Universitario de Deportes, hay un nombre que se viene luciendo desde el primer partido y a punta de garra de ha ganado el cariño de todos los merengues: Caín Fara. Hoy por hoy es un inamovible en la alineación titular y volvió a dejar constancia de ello ante Nacional de Uruguay, manteniéndose firme como stopper por izquierda. En medio de todos estos elogios, se reveló una noticia que va de la mano con este ascenso en su carrera.

Según confirmó el periodista Gustavo Peralta, la Selección de Palestina está tras los pasos de Caín Fara y vienen ultimando los detalles para que se concrete su convocatoria. Como se sabe, el zaguero tiene ascendencia palestina por el apellido de su padre, y argentina por el de su madre. Así pues, no hay ningún problema que sea convocado por el combinado perteneciente a la Confederación Asiática de Fútbol.

Si las gestiones se hacen en tiempo y forma, Fara podrá obtener su pasaporte para así ser citado sin ningún inconveniente. En ese sentido, se espera que pueda estar en la fecha FIFA de junio, donde Palestina tendrá dos partidos amistosos: el primero de ellos el lunes 1 del próximo mes frente a Tayikistán, y el segundo días después, el sábado 6 contra India. Hay altas expectativas para que el defensor pueda hacer su estreno internacional a nivel de selecciones.

Caín Fara registra tres goles en la temporada 2026 con Universitario. (Foto: Universitario)

El futbolista de 32 años llegó a Universitario como agente libre, luego de no continuar en Atlanta del ascenso argentino. Desde los primeros partidos amistosos de pretemporada, dejó en claro que no había llegado a pelear por un puesto en la zaga central, sino a adueñarse del titularato para no soltarlo más. Primero convenció a Javier Rabanal, y ahora también a Héctor Cúper.

En lo que va de la presente temporada, Fara registra 19 partidos disputados con la ‘U’, 14 por la Liga 1 y cinco por la Copa Libertadores. Asimismo, a nivel internacional lleva un tanto –el que le anotó a Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental– y en el campeonato local ha firmado dos anotaciones. Esto deja en claro que no es solo un zaguero que rinde en su área, sino que también sabe aparecer en la del rival.

A comienzos de mayo, Fara habló sobre Universitario y todo lo que viene sintiendo desde su llegada. “Yo estoy en Disney, en el banderazo también, es toda una locura, están todo relocos acá. La gente está loca y lo contagia porque lo sentimos nosotros en la cancha y sacamos ese plus para devolverle lo mejor”, sostuvo luego del 4-1 sobre Juan Pablo II College en Trujillo, donde precisamente marcó uno de sus goles en la actual campaña.

Caín Fara tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate sin goles ante Nacional, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 23 de mayo desde las 12:45 p.m. y se disputará en el Estadio 25 de Noviembre.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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