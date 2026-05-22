La previa del duelo entre Alianza Lima vs. Los Chankas ya comenzó a calentarse fuera de las canchas. Zoe Ganoza, director deportivo del cuadro andahuaylino, se pronunció sobre la polémica en torno a las entradas para la hinchada visitante de cara al encuentro de este sábado y lanzó un contundente mensaje contra el conjunto blanquiazul cuando se enfrenten en el Torneo Clausura.

“Es un partido muy interesante, va a ser un bonito encuentro por lo que se juega”, señaló inicialmente el directivo de Los Chankas sobre el compromiso que definirá al ganador del primero torneo del año.

Sin embargo, uno de los temas que más incomodó en tienda andahuaylina fue la falta de entradas para los hinchas visitantes. Según explicó Ganoza, Alianza Lima no habilitó tribunas para la afición de Los Chankas en Matute.

“No nos dieron acceso a la hinchada visitante, no pusieron a la venta para nuestra hinchada, pero bueno, cuando ellos vayan a Andahuaylas pasará lo mismo”, declaró el dirigente.

Además, el director deportivo aseguró que el cuadro íntimo ya empezó a jugar el partido desde la previa debido a la importancia que tiene el encuentro en la lucha por el campeonato.

“Ellos desde ya están jugando su partido, saben que es una final. Nosotros llegamos humildemente, tranquilos, sencillos y sin presión a nada. Ellos son los que tienen presión”, sostuvo.

Ganoza también habló sobre el reciente comunicado emitido por Los Chankas, donde el club solicitó árbitros FIFA y pidió garantías para el desarrollo del encuentro. El dirigente afirmó que únicamente buscan que exista justicia durante el partido.

“Hicimos el comunicado porque queremos que sea justo. No sabía que sería Michael Espinoza”, comentó respecto a la designación arbitral para el compromiso frente a Alianza Lima.

Por otro lado, el directivo también se refirió a la situación administrativa relacionada con el entrenador Walter Paolella y aseguró que intentaron desestabilizar al club debido al buen momento que atraviesa el equipo en el campeonato.

“Sabíamos que los detalles nos podían llegar si somos protagonistas. Buscaron detalles para desestabilizarnos, pero estamos tranquilos y mentalizados en terminar bien el Apertura”, expresó.

Finalmente, Ganoza volvió a insistir sobre la negativa de entradas para la hinchada visitante y dejó otra frase que seguramente dará mucho que hablar en la previa del encuentro en Matute.

“Se sabe que en Lima hay mucha hinchada de Los Chankas. Creo que los de Alianza se asustaron porque iba a haber bulla. Esto es fútbol, todo da vueltas”, concluyó el dirigente andahuaylino.

Alianza Lima y Los Chankas se enfrentan el día de mañana a las 8:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva y se disputan el título del Torneo Apertura a falta de una jornada.

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