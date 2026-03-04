La Comisión Nacional de Árbitros designó a Joel Alarcón como juez principal del duelo entre Alianza Lima y FBC Melgar por una nueva jornada del Torneo Apertura. El árbitro nacional vuelve a estar en el centro de la escena tras las recientes polémicas arbitrales en la Liga 1, por lo que su designación genera expectativa de cara a un partido clave entre dos candidatos al título.
