El técnico de Alianza Lima , Pablo Bengoechea , destacó al delantero Maurico Affonso del t riunfo sobre San Martín de este domingo en el estadio de Matute. En su opinión, el atacante tuvo puntaje perfecto y coronó su actuación con el gol.

"Affonso hizo un partido para 10 puntos. Ganó todo arriba. Participó en todos nuestros ataques y bien. Para la falta de fútbol que tenía, nos dejó súper conformes", indicó el entrenador uruguayo.

Pero no solo eso. Bengoechea también afirmó que su compatriota colaboró en los trabajos defensivos. "Se sacrificó para el equipo. En las pelotas paradas en contra, fue a la zona y sacó varias pelotas", apuntó.

Pablo Bengoechea, DT de Alianza Lima. (Mauricio Motta/Fernando Sangama)

El técnico sostuvo que el triunfo de Alianza Lima se concretó gracias la calidad de los jugadores ofensivos. Lo que sí le dejó preocupado fue la facilidad con que San Martín llegó en el segundo tiempo.

"Si hoy no sumábamos de a 3, hipotecábamos nuestras posibilidad de campeonar. Me parece que fueron por algunos errores que no nos pueden pasar en la definición del campeonato", finalizó.



