Óscar Vílchez reveló anécdota con José Guillermo del Solar y posible fichaje de Forlán por Universitario. (Foto: Composición: Alianza Lima / Getty Images / Liga 1)

Hace muchos años, en el Perú surgió el rumor de la posible llegada de Diego Forlán a Universitario de Deportes. El delantero uruguayo fue vinculado a la escuadra crema, pero esta situación no prosperó. Tiempo después, Óscar Vílchez -ex futbolista- se encargó de confirmar la noticia, producto de una llamada que recibió de José Guillermo ‘Chemo’ del Solar, DT de la ‘U’ en ese entonces. El popular ‘Neka’ reveló que el nombre del ‘Cachavacha’ surgió en la conversación para convencerlo de ponerse la crema.

