Si bien Alianza Lima terminó venciendo por 3-1 a Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva, lo cierto es que sufrió más de la cuenta para quedarse con los tres puntos. En medio de los festejos y cierta molestia de la hinchada en las tribunas, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, charló con los medios de comunicación y tocó diversos temas, entre ellos, uno de los más mencionados durante los últimos días: el interés por Luis Advíncula.

Pese a que la temporada 2025 aún no termina, en Alianza Lima ya vienen trabajando en la planificación deportiva para el año que viene. Así pues, según pudo conocer Depor, desde La Victoria están al tanto de las condiciones que propone Boca Juniors si es que quieren hacerse con los servicios de Luis Advíncula: el pago de 1.5 millones de dólares, ya que tiene contrato vigente hasta finales del 2026.

Sin embargo, Navarro Mandayo fue cauteloso y, aunque elogió las condiciones que tiene el ‘Rayo’ y lo atractivo que es para cualquier club de la Liga 1, no dio por hecho que estén detrás de sus pasos; eso sí, no descartó que pueda darse luego. “Luis es un jugador que no solo a Alianza, entiendo que le puede interesar a cualquier equipo del fútbol peruano y sudamericano. Es un jugador que de más está hablar de su calidad, como persona es un profesional A1″, comentó.

“Lo cierto es que tenemos que ser respetuosos, él tiene contrato con Boca, no hay absolutamente nada hoy, pero esto también es fútbol y es un jugador que resulta más que interesante para muchos equipos, no solo para Alianza. Quiero ser respetuoso porque él tiene contrato, la temporada aún sigue, pero como digo, es un gran jugador que quién no quisiera tenerlo”, añadió.

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta finales del 2026. (Foto Getty Images)

En cuanto al monto que estaría exigiendo el ‘Xeneize’ para negociar por ‘Bolt’, el gerente deportivo íntimo lo negó rotundamente. Para él, en el club no cometerán ninguna locura al desembolsar semejante suma de dinero, ya sea por Advíncula o cualquier otro futbolista en el mercado, pues serán responsables con el gasto que harán con miras al 2026.

“Se estuvo especulando sumas estratósferas por el tema de Luis (Advíncula). Es totalmente falso, somos totalmente responsables desde lo económico. Hacemos un análisis deportivo y económico y las dos cosas tienen que hacer match para que una operación se pueda dar”, explicó.

En cuanto a la conformación del plantel para la campaña que se avecina, Navarro Mandayo volvió a recalcar que buscan sostener el 70 % de los jugadores que ahora están en el equipo, ya que en años anteriores se cometió el error de hacer cambios bruscos de una temporada a otra, sin sostener un proyecto deportivo con seriedad. Con él como gerente deportivo, y su padre Franco Navarro Monteiro como director deportivo, eso va a cambiar.

“Para el año que viene la idea es mantener una base, estructura, un proyecto, una continuidad con una base de jugadores que es algo que Alianza en los últimos años no ha podido hacer. Creemos firmemente que con esa convicción y manteniendo una base importante y haciendo unos ajustes en el equipo, potenciándolo, vamos a tener grandes resultados”, comentó.

Luis Advíncula disputó una final de Copa Libertadores con Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

Precisamente sobre los que ya están confirmados para el 2026, mencionó lo que se había anunciado hace unos días: la renovación de Eryc Castillo hasta el 2028; además, remarcó que Fernando Gaibor y Guillermo Viscarra tienen contrato vigente con la institución. “Eryc ya renovó. Estamos contentos con su rendimiento. Fernando tiene contrato, va a seguir con nosotros unos años más y ‘Billy’ también tiene contrato”, puntualizó.

En cuanto al trámite del triunfo sobre Sport Boys, Navarro destacó la dificultad que supuso enfrentar a los dirigidos por Juan Carlos Cabanillas, y valoró cómo se repuso Alianza Lima en la etapa complementaria luego del 1-1 en el entretiempo. “Un buen partido, duro ante un buen rival. El equipo se sobrepuso con el empate, lo pudo sacar adelante y en el segundo tiempo creo que nos impusimos bien”, acotó.

Finalmente, dejó en claro que, mientras los números lo permitan, seguirán pensando en el título nacional. “Nuestro objetivo es pelear el Torneo Clausura hasta que existan posibilidades y si no lo logramos conseguir, vamos a apuntar a quedar lo más alto en la tabla para clasificar a la Copa Libertadores de forma directa. El objetivo de Alianza es salir campeón. Hasta que existan posibilidades, este grupo humano va a pelear”, sentenció.

Alianza Lima venció por 3-1 a Sport Boys con goles de Paolo Guerrero, Piero Cari y Pedro Aquino. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sport Huancayo, en el partido válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el lunes 20 de octubre desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

