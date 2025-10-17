Luego del 1-1 de Sport Boys antes del entretiempo, se esperaba que Alianza Lima reaccionara de inmediato en la etapa complementaria y consiguiera remontar el marcador con facilidad. Sin embargo, eso no fue así y, por el contrario, la ‘Misilera’ cogió un segundo aire y comenzó a asediar la portería de Ángelo Campos con algunas aproximaciones con poca precisión, pero que inclinaban la balanza para los visitantes.

Justo en ese instante de apremio, Néstor Gorosito movió sus fichas en el centro del campo: sacó a Sergio Peña y Fernando Gaibor, para apurar los ingresos de Piero Cari y Pablo Ceppelini, con la finalidad de tener un nuevo aire y más dinámica en una posición donde Sport Boys se estaba haciendo fuerte. Así pues, en un abrir y cerrar de ojos, el trámite cambió a favor de los íntimos.

A instantes de haber ingresado, Cari recibió un balón cruzado de Renzo Garcés y, al ubicarse en el borde del área, no dudó ni un solo segundo y sacó un derechazo cruzado para vencer la portería de Steven Rivadeneyra. Con ese desparpajo con el que suele jugar, el tacneño no arrugó en un contexto complicado y puso a Alianza Lima arriba en el marcador.

No contento con eso, segundos después tuvo otra chance clara: recibió en la zona donde más le gusta, condujo unos metros y, tras otro zapatazo, estrelló su remate en el travesaño; iba a ser un doblete en una ráfaga de minutos. Si bien el palo salvó a los rosados, su conchudez sacudió a Alianza Lima y el panorama fue otro hasta el cierre del encuentro –Pedro Aquino amplió la cuenta para el 3-1 definitivo–.

Piero Cari registra 19 partidos disputados en la temporada 2025. (Foto: Liga 1)

Luego de la algarabía por su revulsivo ingreso, Piero Cari dejó sus impresiones y agradeció el respaldo del equipo desde que ingresó al campo. “Es mi primer gol, todos siempre me están apoyando, me decían que me estaba esperando el primer gol y hoy (ayer) todos me abrazaron, se vio una familia. El tanto es dedicado para mi familia”, señaló en el L1 MAX.

Más allá de que con este triunfo los íntimos llegaron a 21 puntos y están a nueve de Universitario de Deportes, Cari sabe que aún falta y todo puede pasar, por lo que no tira la toalla. “Es importante la victoria, vamos a seguir pensando en ganar los partidos que siguen y siempre estamos unidos toda la familia de Alianza”, sentenció.

Además de haber marcado su primer gol como profesional, Cari sumó minutos después de casi un mes, luego de haber jugado por última vez en el triunfo por 4-0 sobre Comerciantes Unidos. Aunque no venía siendo titular, seguramente este tanto y las sensaciones positivas tras su ingreso podrían darle un dolor de cabeza a Néstor Gorosito.

Alianza Lima venció a Sport Boys en los dos torneos de la temporada. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sport Huancayo, en el partido válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el lunes 20 de octubre desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

