André Carrillo volverá a jugar en Corinthians. (Foto: Leonardo Lima)
André Carrillo volverá a jugar en Corinthians. (Foto: Leonardo Lima)

El cierre de la temporada 2025 parecía no contar con actividad para André Carrillo en Corinthians, producto de una lesión en la rodilla que lo iba a apartar hasta el 2026; sin embargo, la recuperación fue más rápida de lo esperado. Producto de un excelente proceso de rehabilitación en conjunto con la institución, la ‘Culebra’ se encuentra en óptimas condiciones para jugar. Desde Brasil, señalaron que su reaparición sería este fin de semana en el partido contra Atlético Mineiro.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS