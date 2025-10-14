Alianza Lima se alista para una nueva prueba en el Torneo Clausura y todo apunta a que presentará novedades importantes en su visita a Sport Boys. El equipo de Néstor Gorosito atraviesa un momento clave en su búsqueda por los primeros lugares del campeonato, y el técnico argentino tendría definido gran parte del once que saltará al campo de Matute. Sin embargo, la gran noticia sería la inclusión de Jesús Castillo desde el arranque, en reemplazo de Pedro Aquino, quien continúa recuperándose de una molestia física.

Según información que trascendió en las últimas horas, el comando técnico íntimo habría ensayado con Castillo como ancla en el mediocampo durante los últimos entrenamientos. Su presencia no solo reforzaría la zona de contención, sino que también le daría mayor equilibrio a un equipo que busca recuperar solidez en la mitad del campo tras algunas presentaciones irregulares.

En el arco todavía hay cierta incertidumbre. Ángelo Campos podría volver a la titularidad ante la duda sobre la presencia de Guillermo Viscarra, quien continúa concentrado con la selección de Bolivia. En defensa, todo indica que Gorosito mantendrá la dupla compuesta por Carlos Zambrano y Renzo Garcés, acompañados por Josué Estrada y Miguel Trauco en las bandas.

La principal novedad, sin embargo, pasa por el mediocampo. Además de Jesús Castillo, el DT argentino planea acompañarlo con Sergio Peña y el ecuatoriano Fernando Gaibor, dos futbolistas encargados de darle salida limpia al equipo y conectar con el frente de ataque. Se trata de una fórmula que el técnico ya probó en sesiones recientes y que podría consolidarse ante los rosados.

En ofensiva, Alianza Lima apostaría nuevamente por la experiencia de Paolo Guerrero como referente de área. El capitán asumiría el rol de ‘9’ tras la suspensión de Hernán Barcos, expulsado en la jornada pasada. A su lado estarían Kevin Quevedo y Eryc Castillo, dos jugadores con velocidad y desborde por las bandas, quienes buscarán aprovechar los espacios que deje la defensa chalaca.

El duelo ante Sport Boys no será sencillo. Los rosados han mostrado una mejora notable en las últimas fechas y llegan motivados a Matute, sabiendo que un triunfo podría alejarlos definitivamente de la zona baja del torneo. Para Alianza, en cambio, el compromiso es vital si quiere mantener viva la esperanza de pelear hasta el final por el Clausura.

Néstor Gorosito ha insistido durante toda la semana en la importancia de mantener la concentración durante los 90 minutos; es lo que habría mencionado el técnico, en la interna del equipo, en referencia al apretado calendario que se viene.

El referente de Alianza Lima no da por perdido el Torneo Clausura, pese a estar lejos del primer lugar.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de Alianza Universidad y descansar unos cuantos días por el receso por la fecha FIFA, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para este jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

