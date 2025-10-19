Alianza Lima vs. Sport Huancayo: fecha, horarios y canales por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima recibe este lunes 20 de octubre a Sport Huancayo en el Estadio IPD de Huancayo, en un compromiso correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido está programado para las 1:15 p.m. (hora peruana) y será transmitido en vivo por L1 MAX, en un duelo que genera expectativa porque los íntimos están obligados a ganar para seguir en la pelea por el título del torneo, mientras que los huancaínos buscan mantenerse a media tabla.

Alianza Lima llega a la siempre complicada altura de Huancayo (más de 3.200 m.s.n.m) con el objetivo principal de asegurar los puntos que lo acerquen a los Playoffs por el título nacional. Este desafío geográfico y deportivo es crucial para confirmar las buenas sensaciones que ha mostrado el equipo en las últimas jornadas.

La actualidad en Matute es positiva, marcada por el retorno de piezas clave. La mejor noticia de último momento para el entrenador es la disponibilidad del experimentado delantero Hernán Barcos, quien ha cumplido su sanción y está listo para reaparecer, aportando liderazgo y gol en el ataque.

Asimismo, el arquero Guillermo Viscarra se reincorpora al equipo. Sin embargo también aparecen las malas noticias de que no podrán contar con Alan Cantero y Kevin Quevedo por lesión, ni de Guillermo Enrique por decisión técnica. Así que es probable que tanto Gaspar Gentile como Josué Estrada tomen protagonismo.

Para Sport Huancayo, por su parte, este partido representa una oportunidad de oro para reengancharse en la lucha por cupos internacionales vía la tabla acumulada y, por supuesto, de hacerse respetar en su localía. Con jugadores desequilibrantes en ataque como Marcos Lliuya, el local buscará imponer un ritmo de juego que desborde a la defensa aliancista.

Si bien han demostrado ser explosivos en casa, con goleadas recientes (como el 5-1 a Alianza Universidad), también han sido vulnerables. Una baja sensible en la defensa: el lateral izquierdo Hugo Ángeles fue expulsado hace dos jornadas ante Sport Boys, obligando al comando técnico a buscar alternativas para cubrir esa zona.

Han tenido un desempeño errático en sus últimos cinco juegos, registrando dos victorias y tres derrotas. En cuanto al historial de enfrentamientos directos, en el registro general reciente de los últimos seis duelos, Alianza Lima ha sido superior con cuatro triunfos, un empate (0-0 en el Apertura 2025) y solo una victoria para el Rojo Matador.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo está programado para este jueves 16 de octubre desde las 1:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 3:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 2:15p.m.; en México a las 12:15 p.m.; y en España a las 8:00 p.m. del martes 21.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

Alianza Lima vs. Sport Huancayo se disputará en el Estadio IPD de Huancayo, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

TE PUEDE INTERESAR