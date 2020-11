Alianza Lima vs. Sport Huancayo (EN VIVO | GOLPERU | EN DIRECTO) se enfrentan por la jornada 9 de la Fase 2 de la Liga 1 en un partidazo de pronóstico reservado, el mismo que podría quedar marcado en la historia del club blanquiazul, elenco que lucha por salvarse del descenso y permanecer en Primera División tras un año muy irregular en el tema deportivo.

Los dos equipos buscarán quedarse con los tres puntos en el coloso de José Díaz, sin pensar en el reto del oponente de turno, ya que los dos luchan por cosas distintas, uno por no irse a la Liga 2 y otro por acceder a la Copa Sudamericana 2021.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO Y EN DIRECTO tienen un duelo programado para este sábado a partir de las 3:30 p.m. en el Estadio Nacional. El enfrentamiento será transmitido por la señal de GOLPERU (canal 14 de Movistar TV y 714 en HD), pero también podrás seguir el enfrentamiento por Movistar Play. Además, encontrarás el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias por Depor.com.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: ¿a qué hora es el partido?

México - 3:30 p.m.

Perú - 3:30 p.m.

Ecuador - 3:30 p.m.

Colombia - 3:30 p.m.

Bolivia - 4:30 p.m.

Venezuela - 4:30 p.m.

Chile - 5:30 p.m.

Paraguay - 5:30 p.m.

Argentina - 5:30 p.m.

Uruguay - 5:30 p.m.

Brasil - 5:30 p.m.

España - 10:30 p.m.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: hablan los protagonistas

Alianza Lima tendrá que preocuparse por un complicado rival. Wilmar Valencia despejó dudas sobre los futbolistas que Sport Huancayo usará para el duelo contra los blanquiazules, información que estaba en duda por la participación del ‘Rojo matador’ en la Copa Sudamericana.

“Siempre he dicho a los muchachos que cada uno tiene una responsabilidad y uno tiene que cumplir y dar el máximo. No soy responsable con la situación que viven en Matute. Yo he jugado gratis por Alianza Lima, pero hoy me debo a Sport Huancayo por la oportunidad que me brinda de trabajar. Vamos a salir con lo mejor que tenemos para tratar de dejarlo en un nuevo torneo internacional”, sostuvo ‘Bam Bam’ en diálogo con GOLPERU.

Tras el encuentro contra Carlos A. Mannucci, el entrenador de Alianza Lima, Daniel Ahmed, conversó con la prensa y dejó claro que no hay momento para lamentos, tienen que empezar a pensar de inmediato en el partido ante Sport Huancayo.

“Esta pesadilla se termina el sábado y depende de Alianza. Hoy demostró en la cancha. Felicité a los jugadores después del partido porque tenían que entregarlo todo y dejar todo. No hay que hablar de suerte, hay que hablar del próximo partido. Lo que hablamos en el vestuario es que hay un segundo para lamentarse, pero no más. Hoy necesitamos a Alianza más que unido que nunca, como estamos nosotros dando el pecho”, explicó el entrenador.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: ¿cómo se salvan los blanquiazules del descenso?

En Alianza Lima saben que una victoria en el siguiente partido le bastará para pasar la página, pero también son conscientes de que al tratarse de la última fecha, el partido se jugará al filo del paro cardiaco para sus fanáticos, quienes no están acostumbrados a verlos en esta situación.

Para quedarse en Primera División, Alianza Lima depende de sí mismo, pero tiene algunas opciones si es que no gana el encuentro ante Sport Huancayo. Estos son los resultados que espera Alianza Lima para no perder la categoría. Primero; derrotar al ‘Rojo Matador’. Ahora, si empata, esperar que Stein y Grau no sumen de a tres. Y en el escenario más complejo (perdiendo), que Stein también tropiece y Grau no registre un triunfo.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: con un ojo en la Liga 1 y otro en la Sudamericana

El miércoles pasado, el equipo que dirige Wilmar Valencia empató 1-1 ante Coquimbo Unido en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y la próxima semana, específicamente el miércoles 2 de diciembre, se volverán a ver las caras para definir al equipo que clasificará a la siguiente etapa del torneo continental.

Sin embargo, también necesita ganar ante Alianza Lima para asegurar un cupo a un torneo internacional la próxima temporada. La seguidilla de partidos del ‘Rojo Matador’ podría ser un factor a tomar en cuenta por el equipo que dirige Daniel Ahmed para poder sacar ventaja.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: últimos partidos entre ambos

19.09.20 | Sport Huancayo 1-1 Alianza Lima

16.11.19 | Alianza Lima 3-1 Sport Huancayo

31.05.19 | Sport Huancayo 0-3 Alianza Lima

11.11.18 | Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo

18.08.18 | Sport Huancayo 1-1 Alianza Lima

26.10.17 | Sport Huancayo 4-2 Alianza Lima

16.07.17 | Alianza Lima 3-3 Sport Huancayo

03.05.17 | Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima

26.02.17 | Alianza Lima 2-2 Sport Huancayo

27.11.16 | Sport Huancayo 1-1 Alianza Lima

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: ¿dónde se jugará el partido?

