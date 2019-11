Alianza Lima vs. Sport Huancayo (EN VIVO | VER GOLPERU | EN DIRECTO) se juegan un partidazo de pronóstico reservado, este sábado, en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. Ambas escuadras llegan con opciones de llevarse el certamen y lucharán de poder a poder por quedarse con los tres puntos y acercarse a los Play Offs de la Liga 1.

Ninguno de los equipos puede dejar pasar los puntos en la jornada 16. Ambas escuadras saben que a estas alturas del campeonato no se puede pestañear porque un error puede costarles el título. Por ese motivo, este cotejo será crucial. El empate no es negocio para ninguno por lo que se espera un duelo con muchas emociones.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo se transformó (en los últimos años) en un encuentro que casi nunca queda igualado sin anotaciones. Ello por las propuestas ofensivas que los dos equipos suelen mostrar cuando se ven las caras. Esta, promete no ser la excepción.

“No creo que nos afecte en nada, pero no me gusta que eso suceda porque no hay ningún motivo. El calendario está pactado, las fechas están bien claras y si no hay nada anormal, el torneo se debe seguir dando. Sin embargo, jugaremos cuando quieran, no tenemos ningún problema”, declaró Bengoechea en conferencia de prensa.

El entrenador de Alianza Lima también analizó brevemente a Sport Huancayo. El ‘charrúa’ quitó la presión a los suyos y señaló que no saltarán a la cancha con el rótulo de favoritos, a pesar de llegar en el primer lugar de la tabla de posiciones del certamen local.

¿Alianza Lima o Sport Huancayo? Solo uno saldrá con los tres puntos del recinto victoriano y se acercará, aún más, al título del Torneo Clausura.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: antecedentes

31.05.19 | Sport Huancayo 0-3 Alianza Lima

11.11.18 | Alianza Lima 2-2 Sport Huancayo

18.08.18 | Sport Huancayo 1-1 Alianza Lima

26.10.17 | Sport Huancayo 4-2 Alianza Lima

16.07.17 | Alianza Lima 3-3 Sport Huancayo

03.05.17 | Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima

26.02.17 | Alianza Lima 2-2 Sport Huancayo

27.11.16 | Sport Huancayo 1-1 Alianza Lima

16.10.16 | Alianza Lima 1-0 Sport Huancayo

31.07.16 | Sport Huancayo 2-1 Alianza Lima

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: ¿cómo llegar al estadio Alejandro Villanueva?

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: posibles alineaciones

Alianza Lima: L. Butrón; K. Aguilar, A. Salazar, C. Beltrán, F. Duclós, R. Cruzado, W. Cartagena, J. Arroé, Federico Rodríguez, A. Rosell y A. Balboa

Sport Huancayo: S. Libman; J. Martínez, R. Salinas, K. Aparicio, M. Corrales; L. Villar, R. Salcedo; C. Ross, M. Lliuya, J. Bazán y C. Neumann

