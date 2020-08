Alianza Lima y Sporting Cristal se verán las caras en la próxima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Esto, ocasionará que exista un duelo venezolano entre el atacante rimense, Jhon Marchán y el defensor blanquiazul, Rubert Quijada.

Ello no fue pasado por alto por el delantero celeste, quien recordó las veces que le tocó verse las caras con el experimentado futbolista, a quien -confesó- le hizo un pedido especial en la previa del encuentro.

“No sé mucho de Alianza Lima. Lo único que conozco es que es una gran institución. Por otro lado, a Rubert Quijada lo he enfrentado muchas veces en Venezuela. Es un buen defensa y por interno le he dicho que no me meta mucha patada”, sostuvo Jhon Marchán en conferencia de prensa.

Roberto Mosquera está tranquilo por la zona de ataque en Sporting Cristal

Emanuel Herrera logró romper esquemas durante el 2018 al convertirse en el goleador de la temporada. Este año, los hinchas de Sporting Cristal esperaban ver el mismo desempeño, sin embargo, el delantero solo ha logrado anotar dos goles en lo que va del campeonato.

En conferencia de prensa, Roberto Mosquera se refirió al duelo ante Sport Boys y lo que Herrera dejó en la cancha. El técnico elogió al atacante y aseguró que es un jugador que tiene el gol y que este aparecerá con el transcurso de las fechas.

“A mi me encantó como jugó Emanuel Herrera porque fue un jugador de equipo, tocó, giró, es muy difícil ver con así a un jugador con tanto talento. Él tiene el gol, así que va a aparece. Si sigue jugando bien va a aparecer”, señaló al respecto.

