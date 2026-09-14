El esperado superclásico del fútbol peruano disputado recientemente en el estadio Alejandro Villanueva parece estar muy lejos de llegar a su final. Pese a que Universitario de Deportes logró asegurar una ajustada victoria en el terreno de juego, la intensa rivalidad se ha trasladado una vez más hacia los escritorios. Una reciente y sorpresiva denuncia formal presentada por la escuadra estudiantil desató muchísima polémica, obligando a Alianza Lima a pronunciarse de inmediato para aclarar las severas acusaciones sobre el supuesto maltrato a la delegación visitante.

Toda esta controversia institucional surgió luego de que diversos representantes del área legal de la ‘U’, manifestaran su enorme indignación por presuntos incumplimientos protocolares, señalando que sus principales autoridades fueron prácticamente encerradas en los vestuarios durante el compromiso.

Desde la directiva ‘crema’ expresaron un profundo malestar por el trato logístico recibido en el recinto ‘íntimo’. Acusaron directamente que su actual administrador provisional, Franco Velazco, tuvo enormes dificultades, incluyendo que el palco otorgado no cumplía con las condiciones adecuadas para recibirlos, según lo que contaron.

Alianza Lima vs. Universitario. (Foto: LFP)

Frente a estos serios inconvenientes organizativos reportados por la visita, la denuncia formal ya fue elevada a la Liga de Fútbol Profesional Peruana. Las autoridades de dicha entidad deberán evaluar los hechos ocurridos para emitir un pronunciamiento oficial y determinar posibles sanciones disciplinarias en los próximos días.

Ante la masiva difusión de estas versiones que perjudicaban gravemente la imagen de la institución, Alianza Lima decidió publicar un comunicado esclarecedor, rechazando las severas acusaciones estudiantiles afirmando categóricamente que todo el dispositivo de seguridad aplicado en el complejo deportivo “corresponde al protocolo aprobado con anterioridad al partido por las autoridades competentes”.

En esa misma línea de defensa institucional, la administración victoriana remarcó que dicho planeamiento fue sumamente riguroso y transparente desde el inicio. El documento oficial del club precisa que el mencionado protocolo de seguridad “establece las ubicaciones asignadas a las delegaciones, las zonas de circulación restringida y las condiciones aplicables durante el desarrollo del evento”.

Comunicado oficial sobre incidentes ocurridos en el clásico peruano. (Foto: Alianza Lima)

Reforzando su sólida postura frente a la repentina denuncia crema, la entidad de La Victoria garantizó haber respetado absolutamente todos los lineamientos pactados sin excepción alguna. El cuadro íntimo aseguró enfáticamente que su experimentado equipo de logística “ejecutó dicho protocolo en los términos establecidos y no aplicó ninguna disposición distinta a lo previamente acordado”.

Para dar por cerrado este nuevo enfrentamiento originado fuera de los terrenos de juego, la directiva blanquiazul anunció estar dispuesta a colaborar con cualquier investigación en curso. El área administrativa concluyó su pronunciamiento advirtiendo que “cuenta con la documentación del dispositivo y con el registro del encuentro”, material que pondrá a entera disposición de las instancias que correspondan.

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