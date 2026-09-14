Si bien el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes finalizó durante la noche del último sábado con una victoria por 2-1 de los cremas, el partido se sigue jugando fuera de las canchas y todo hace indicar que se avecinan días de comunicados y más pronunciamientos por parte de ambas instituciones. Todo esto a raíz de la reciente denuncia presentada por el área legal de la ‘U’, en donde exponen supuestos maltratos recibidos por parte de su delegación en el Estadio Alejandro Villanueva, a lo largo de todo el evento.

Desde Universitario señalaron, a través de un comunicado publicado por su gerente legal Adrián Gilabert, que no se cumplieron los protocolos establecidos en la previa y que Franco Velazco, administrador provisional del club, tuvo que ver el encuentro desde los vestuarios y no en el palco asignado como el resto de la delegación. Asimismo, se pudo conocer después que la denuncia ya está en manos de la Liga de Fútbol Profesional Peruana y se espera algún pronunciamiento en los próximos días.

En medio de todo esto, en el programa Al Límite revelaron cuál es la postura de Alianza Lima al respecto y qué acciones tomarán tras ser denunciados. Según explicaron, en el club íntimo consideran que no hubo ninguna falta de por medio y se respetaron los parámetros establecidos para recibir a la delegación del equipo visitante, algo que fue coordinado un día antes del encuentro.

Alianza Lima no gana un clásico desde el 2018. (Foto: GEC)

Debido a que en Universitario señalan que la ventana del palco no se podía abrir y eso impedía una mejor visibilidad hacia la cancha, desde Alianza Lima responden que esa medida fue tomada para evitar cualquier problema con la hinchada de la tribuna occidente, ya que ambas zonas estaban muy cerca. El argumento, además, es que antes ya habría ocurrido un inconveniente entre ambas partes y buscaban evitar que esto se repitiera.

Hay que señalar que la denuncia de la ‘U’ no solo fue remitida ante la Liga de Fútbol Profesional Peruana, sino también ante la Fiscalía de Previsión contra el Delito. En ese sentido, se espera que durante la semana hayan varios pronunciamientos de todas las partes involucradas. En tienda crema esperan una sanción para los blanquiazules, pues consideran que tomaron una postura abusiva durante el clásico.

Del lado de Alianza Lima, por su parte, alegan que no hubo ninguna falta y solo se dedicaron a cumplir con lo previamente establecido. Desde lo deportivo, el 2-1 dejó a los de Ate como nuevos líderes del Torneo Clausura con 20 puntos; los victorianos, entre tanto, se quedaron con 13 unidades y se ubican en el décimo primer puesto.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 ante Universitario, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el viernes 18 de septiembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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