Universitario de Deportes derrotó por 2-1 a Alianza Lima en el clásico disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, pero la victoria no fue el único motivo de celebración para la institución crema. Después del encuentro, el club manifestó su malestar por el trato que, según su versión, recibió parte de su delegación durante su permanencia en Matute. La denuncia fue expuesta públicamente por Adrián Gilabert, gerente legal crema, quien adelantó que solicitarán sanciones por lo ocurrido.

Uno de los hechos que generó mayor incomodidad en la dirigencia merengue fue la ubicación que tuvieron sus representantes para presenciar el partido. Franco Velazco, administrador provisional de Universitario, y otros integrantes de la directiva no observaron el clásico desde un palco, sino que permanecieron en los vestuarios por motivos de seguridad. La situación había sido informada previamente durante la transmisión del partido y posteriormente volvió a tomar relevancia tras la denuncia de Gilabert.

De acuerdo con la versión desde la institución merengue, la medida estuvo relacionada con la prevención de posibles actos de violencia en las tribunas. Incluso, información difundida durante la previa y el desarrollo del encuentro señaló que hubo una situación de tensión entre personal de seguridad de ambos clubes, por lo que se optó por mantener a Velazco y a otros dirigentes de Universitario en el vestuario.

Sin embargo, para Gilabert lo sucedido fue mucho más allá de una decisión relacionada con la seguridad. El gerente legal de Universitario utilizó sus redes sociales para cuestionar duramente a la dirigencia de Alianza Lima y sostuvo que el trato recibido por los representantes cremas no estuvo acorde con los mensajes de respeto y buenas formas que suelen plantearse entre las instituciones del fútbol peruano.

“Ayer no se fue luz, pero sí la decencia. La dirigencia de Alianza demostró que sus comunicados contra la violencia y ‘buenas formas’ son pura hipocresía. Escriben una cosa, pero hacen todo lo contrario. El material audiovisual es contundente”, escribió Gilabert en su cuenta X, dejando clara la posición de Universitario sobre los hechos ocurridos en Matute.

Adrián Gilabert es el actual gerente legal de Universitario. (Foto: Universitario)

El representante legal crema también adelantó que la institución no se limitará a expresar su disconformidad públicamente. Adrián Gilabert aseguró que la ‘U’ solicitará sanciones, con el objetivo de que se investigue lo ocurrido y se determine si existe responsabilidad por parte de quienes tomaron las decisiones durante la visita de la delegación merengue.

“Lo de ayer fue una vergüenza, inaceptable y cobarde (ningún dirigente da la cara). No me burlo, pero se ganan todo lo que les pasa. Vamos a pedir sanciones, sobre todo para el cobarde que da órdenes y no da la cara”, manifestó el gerente legal de Universitario en su segundo mensaje, elevando el tono de la denuncia y señalando que, según su versión, hubo una persona que tomó las decisiones sin asumir públicamente su responsabilidad.

Gilabert, además, dejó un mensaje de cara al próximo enfrentamiento entre ambas instituciones en el Estadio Monumental. El directivo aseguró que Universitario mantendrá otro comportamiento cuando Alianza Lima visite su escenario y remarcó que la rivalidad histórica entre ambos clubes no debería convertirse en un motivo para dejar de respetar determinados códigos entre las delegaciones.

“Nosotros somos el más grande, y cuando visiten el Monumental, los vamos a tratar como a todas las delegaciones que nos visitan, porque la rivalidad no puede ni debe romper códigos”, sostuvo el dirigente crema. De esta manera, Universitario dejó abierta la posibilidad de que el episodio tenga consecuencias en el ámbito disciplinario, a la espera de que se formalice el reclamo anunciado ante la FPF.

La controversia se produce después de un clásico que terminó con triunfo de Universitario por 2-1, gracias a un gol de Lisandro Alzugaray en los minutos finales. Alex Valera había adelantado a la ‘U’, mientras que Federico Girotti consiguió el empate para Alianza Lima antes de que el conjunto visitante encontrara la victoria en el cierre del compromiso. Así, mientras los cremas celebraron un nuevo triunfo en Matute, la dirigencia decidió trasladar el foco hacia los presuntos maltratos denunciados y el pedido de sanciones que ahora deberá ser evaluado por las autoridades correspondientes.

Franco Velazco, administrador de Universitario, vio el clásico en los vestuarios y no en el palco reservado para la delegación crema. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Alianza Lima, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 19 de septiembre desde las 6:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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