Antes del arranque de la fecha 9, Deportivo Garcilaso se mantenía como líder del Torneo Clausura con 19 puntos. Sin embargo, tras perder por 1-0 ante Sport Boys y luego del triunfo por 2-1 de Universitario de Deportes frente a Alianza Lima, el ‘Pedacito de Cielo’ cedió el liderato a los dirigidos por Héctor Cúper y ahora están obligados a ganar el próximo fin de semana si quieren recuperarlo. Lisandro Creppo, director técnico de los cusqueños, dejó un mensaje claro después del pitazo final en el Callao.

En cuanto al desarrollo del partido, el entrenador del ‘Rico Garci’ sostuvo que fue un trámite muy parejo en donde ambos equipos tuvieron chances de gol, pero finalmente pesó la eficacia en las áreas. Asimismo, no ocultó que este resultado ante Sport Boys le genera tristeza al plantel, pero a su vez son conscientes que siguen dependiendo de sí mismos ya que luego del receso enfrentarán a un rival directo como la ‘U’.

“En líneas generales fue un partido parejo, los dos equipos fueron intensos, cada uno lucho con su propuesta. Estamos tristes, sí, pero hay que darle vuelta a la página y continuar. Hay un rival directo en la tabla de posiciones, por eso es que depende de nosotros. Toca pensar en lo que viene y enfrentarlos con mucha dedicación y esperanza”, apuntó en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el DT de 49 años explicó que, frente a la mayor posesión de los dirigidos por Carlos Desio, decidió optar por jugar al contragolpe, algo que le permitió tener un par de ocasiones muy claras a través de su delantero Facundo Castelli, pero lamentablemente no terminaron en gol. “Ellos tuvieron más la pelota, nosotros decidimos contragolpear y de esa forma tuvimos esas dos ocasiones claras con (Facundo) Castelli. Sí, tuvieron más la pelota, pero remates al arco existieron cinco para cada equipo”, añadió.

Deportivo Garcilaso marcha segundo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 19 puntos. (Foto: ITEA Sports)

Antes de entrar al receso en la Liga 1 por la fecha FIFA y los amistosos de la Selección Peruana, en Deportivo Garcilaso saben que no pueden fallar ante Universitario en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Lisandro Greppo aprovechará toda esta semana para planificar su propuesta ante Universitario, a sabiendas de que llegan motivados después de su triunfo en el clásico.

“Si uno quiere estar arriba, tiene que pensar en ganar. El equipo se ha acostumbrado a eso y está dispuesto a luchar. Vamos a preparar el partido en la semana. Sabemos el rival que vamos a enfrentar pero también tenemos mucha confianza en nuestras formas”, aseveró.

Lisandro Greppo antes también trabajó en Universitario, pero como asistente técnico de Carlos Compagnucci. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

Universitario vs. Deportivo Garcilaso se verán las caras este sábado 19 de septiembre, en el encuentro por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido, que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, está programado para las 6:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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